03.03.2020

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Google выпустила обновление для смартфонов Pixel

Google Pixel

Компания Google выпустила обновление для смартфонов Pixel, которое включает новые жесты Motion Sense, эмодзи, включение темной темы по расписанию и многое другое.

На смартфонах Pixel 4 появилась новая функция Motion Sense — чтобы поставить трек на паузу или продолжить воспроизведение, достаточно «тапнуть над экраном».

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С октября прошлого года в США заработало приложение Personal Safety, которое использует сенсоры смартфона для быстрого определения того, что пользователь попал в аварию. Программа требует подтвердить все ли в порядке или же позволяет одним нажатием вызвать службу спасения 911. Если никакой реакции от пользователя нет, система автоматически отправит данные о вашем местоположении в соответствующую службу. Теперь же эта функция начнет работать в Великобритании и Австралии.

Владельцам Pixel второго поколения стала доступна функция Live Caption, которая автоматически добавляет субтитры к видео, которое пользователь смотрит в данный момент.

В приложении для видеосвязи Google Duo появились новые AR-эффекты. Фронтальная камера в Pixel 4 теперь может создавать улучшенные портретные фото и 3D-фото для Facebook. Также появились 169 новых эмодзи.

Долгое нажатие кнопки питания теперь запускает Google Pay. На экране появляется список карт, билетов, посадочных талонов и прочих вещей, которые доступны в аккаунте пользователя Google Pay. Данная функция сперва заработает в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Франции, Германии, Испании, Италии, Ирландии, Сингапуре и на Тайване. Владельцы Pixel 4 также могут получить таким образом быстрый доступ к данным для экстренных случаев.https://keddr.com/wp-content/uploads/2020/03/10_quickly_access_payments_emergency_info_en_1.gif

Для того, чтобы добавить посадочный талон в Google Pay, достаточно сделать скриншот его штрих-кода и тапнуть на уведомление с предложением добавить талон в Google Pay. Эта функция заработает на Pixel 3, 3a и 4 во всех странах, в которых поддерживается Google Pay.https://keddr.com/wp-content/uploads/2020/03/13_darkmode_en.gif

Темная тема получила возможность настройки расписания для ее активации. Также теперь можно создавать правила для автоматического включения определенных функций. Например, смартфон будет самостоятельно переходить в режим без звука, когда пользователь придет на работу.

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