Google сделал бесплатными премиум-функции сервиса для видеоконференций Hangouts

Компания Google сделает бесплатным доступ к премиум-функциям сервиса для видеоконференций Hangouts, пишет Business Insider. Компания хочет помочь бизнесу и образовательным учреждением оставаться на связи, так как из-за коронавируса многие компании стали работать удаленно.

Теперь предприниматели, студенты и другие пользователи получат возможность бесплатно создавать видеоконференции на 250 участников, а также вести трансляции, максимальная аудитория которых сможет доходить до 100 тыс. зрителей.

«Поскольку все больше сотрудников, преподавателей и студентов работают удаленно из-за распространения COVID-19, мы хотим внести свой вклад, чтобы помочь им оставаться на связи и не терять продуктивность», говорится в заявлении Google.

Это решение Google может быть связано с тем, что прямой конкурент Hangouts, сервис Zoom, также решил снять ограничения на свои премиум-функции в связи с распространением коронавируса.