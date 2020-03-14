14.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareМобильные приложенияGoogle обновила интерфейс мобильного приложения YouTube

Google обновила интерфейс мобильного приложения YouTube

YouTube

Компания Google обновила мобильное приложение YouTube для платформ Android и iOS. Добавленная около двух лет назад вкладка «В тренде» неоднократно подвергалась критике пользователей. Случайное нажатие на иконку раздела часто приводило к выводу контента, в просмотре которого пользователь не был заинтересован.

Теперь взаимодействие с приложением станет удобнее, поскольку вкладку «В тренде» на панели управления сменил раздел «Навигатор». При его нажатии открываются вкладки с категориями «Музыка», «Новости», «Игры», «Кино и сериалы». В будущем категорий станет больше.

https://storage.googleapis.com/support-forums-api/attachment/thread-33277848-1326550226733378862.gif

Если пользователь по-прежнему заинтересован в просмотре вкладки «В тренде», он может пользоваться ее возможностями и дальше. Разработчики сделали ее одним из разделов вкладки «Навигатор».

Обновленный интерфейс уже доступен всем пользователям iOS и Android.

ТЕГИ:
EA отложила все киберспортивные мероприятия из-за коронавируса
Суперкомпьютер IBM Summit используется для исследований COVID-19
Новости по теме
Операционные системы
Microsoft закрыла 113 уязвимосте
Операционные системы Смартфоны
Список смартфонов Huawei, которы
Смартфоны
Google выпустила обновление для
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!