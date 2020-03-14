Google обновила интерфейс мобильного приложения YouTube

Компания Google обновила мобильное приложение YouTube для платформ Android и iOS. Добавленная около двух лет назад вкладка «В тренде» неоднократно подвергалась критике пользователей. Случайное нажатие на иконку раздела часто приводило к выводу контента, в просмотре которого пользователь не был заинтересован.

Теперь взаимодействие с приложением станет удобнее, поскольку вкладку «В тренде» на панели управления сменил раздел «Навигатор». При его нажатии открываются вкладки с категориями «Музыка», «Новости», «Игры», «Кино и сериалы». В будущем категорий станет больше.

Если пользователь по-прежнему заинтересован в просмотре вкладки «В тренде», он может пользоваться ее возможностями и дальше. Разработчики сделали ее одним из разделов вкладки «Навигатор».

Обновленный интерфейс уже доступен всем пользователям iOS и Android.