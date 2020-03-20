Google начинает блокировать установку приложений не из Google Play

Компания Google объявила о расширении сферы использования программы Advanced Protection, которая ранее служила в качестве более безопасной замены двухфакторной аутентификации и защиты аккаунтов Google. Теперь эта опция заработала в Android, ограничивая установку приложений из сторонних источников, сообщает 9to5google.com.

До сих пор Android-устройства были защищены с помощью фирменного антивируса Google Play Protect, выполняющего сканирование на безопасность как приложений в магазине Google Play, так и установленного на смартфонах и планшетах программного обеспечения. Теперь же Google внедряет в мобильную операционную систему функцию Advanced Protection, которая принудительно активирует Play Protect, если это не было сделано ранее, и следит, чтобы «защитник» всегда работал.

Второй задачей Advanced Protection стала блокировка установки APK-файлов, загруженных за пределами Google Play. Объясняется это тем фактом, что Google не может гарантировать безопасность подобных программ, поскольку они не проходят предварительное тестирование. Блокировка происходит по тому же принципу, что и предотвращение загрузки потенциально опасных файлов в Chrome и Gmail.

В Google отмечают, что приложения из неизвестных источников можно будет установить через ADB с помощью ПК. Вместе с тем магазины приложений, предварительно установленные производителями устройств вроде Galaxy Store от Samsung будут работать как и прежде. Кроме того, приложения, которые ранее были установлены не из Google Play, продолжат работать и смогут продолжать получать обновления.