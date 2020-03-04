04.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияGoogle I/O 2020 отменяется из-за угрозы распространения коронавируса

Google I/O 2020 отменяется из-за угрозы распространения коронавируса

Компания Google объявила, что не будет проводить Google I/O 2020 из-за угрозы распространения коронавируса. Компания ищет альтернативный формат проведения. «Из-за опасений, связанных с коронавирусом (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями по здравоохранению CDC, ВОЗ и других оргаизаций, мы решили отменить физическое поведение Google I/O 2020 в амфитеатре Shoreline», — отмечается в сообщении компании.

Тем, кто приобрел билеты, сумма будет возвращена до 13 марта. Кроме этого, Google может перенести окончательные даты мероприятия, которое пока назначено на 12-14 мая. Не исключено, что мероприятие будет проведено в режиме on-line, тем более, что ранее Google уже транслировала практически все сессии на YouTube.

ТЕГИ:
Apple İPad üçün ağıllı klaviatura təqdim etmək istəyir
WPPI Expo 2020-də Canon EOS R5 kamerası göstərildi
Новости по теме
Смартфоны
Google выпустила обновление для
Гаджеты
Yeni Wear OS sağlamlıq xüsusiyyə
Медицина
ВОЗ создала аккаунт в TikTok для
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!