Google I/O 2020 отменяется из-за угрозы распространения коронавируса

Компания Google объявила, что не будет проводить Google I/O 2020 из-за угрозы распространения коронавируса. Компания ищет альтернативный формат проведения. «Из-за опасений, связанных с коронавирусом (COVID-19), и в соответствии с рекомендациями по здравоохранению CDC, ВОЗ и других оргаизаций, мы решили отменить физическое поведение Google I/O 2020 в амфитеатре Shoreline», — отмечается в сообщении компании.

Тем, кто приобрел билеты, сумма будет возвращена до 13 марта. Кроме этого, Google может перенести окончательные даты мероприятия, которое пока назначено на 12-14 мая. Не исключено, что мероприятие будет проведено в режиме on-line, тем более, что ранее Google уже транслировала практически все сессии на YouTube.