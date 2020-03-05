Google Assistant научился читать вслух веб-страницы

Компания Google добавила функцию чтения вслух содержимого веб-страниц в список возможностей помощника Google Assistant. Об этом сообщается в блоге компании.

Google отмечает, что новая функция объединяет в себе многие достижения компании в области речевых технологий. Благодаря этому данная функция работает более естественно по сравнению с обычными инструментами преобразования текста в речь.

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Для активации функции достаточно во время просмотра какой-либо веб-страницы сказать: «О’кей, Google, прочитай это». В процессе чтения виртуальный помощник будет выделять озвучиваемый текст. Более того, по мере прочтения веб-страница автоматически будет пролистываться вниз. Пользователи также получили доступ к настройкам функции. Можно задать скорость прочтения, указывать какую часть страницы нужно прочесть прямо сейчас и так далее.

У функции есть и другие способы применения. Так, например, система может в режиме реального времени переводить текст на любой из 42 поддерживаемых языков и зачитывать сразу переведенный вариант.

Обновление уже начало активно распространяться, так что в ближайшее время его получат все пользователи устройств на базе Android.