19.03.2020

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GitHub стал доступен для мобильных устройств

GitHub

Популярный репозиторий GitHub получил официальный мобильный клиент для платформ iOS и Android. Его тестирование проводилось с ноября прошлого года, а для платформы Android первая бета-версия GitHub была представлена в январе 2020 года.

Даже в разгар пандемии коронавируса разработчики смогут контролировать собственные проекты и планировать задачи прямо со смартфона, не находясь на рабочем месте.

Мобильное приложение GitHub позволяет отслеживать состояние проекта, просматривать код, разбирать сообщения о проблемах (issue) и отвечать на них, рецензировать pull-запросы и производить слияние изменений. Единственный недостаток программы — редактировать код с ее помощью нельзя. По заявлению разработчиков, приложение будет автоматически подстраиваться под разрешение экрана смартфона или планшета.

Загрузить релизную версию программы можно в Google Play и App Store.

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