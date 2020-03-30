Функциональность WhatsApp урезана из-за коронавируса

Разработчики мессенджера WhatsApp временно урезали его функциональность для снижения нагрузки на серверы. Теперь, в статусе WhatsApp нельзя выкладывать видеоролики продолжительностью более 15 секунд.

Это временное решение, в будущем разработчики пообещали восстановить полную функциональность мессенджера. В данный момент ограничение уже введено в Индии и еще нескольких странах, ожидается, что оно распространится и на другие регионы.

На сегодняшний день приложение используют более 2 млрд. пользователей. Согласно статистике, во второй половине марта нагрузка в WhatsApp ежедневно достигала новогодних цифр, что приводит к нестабильной работе программы. Пользователи отмечают, что иногда в работе сервиса наблюдаются «подтормаживания».

Во избежание различных проблем с отправкой сообщений и для более комфортного общения, пользователи смогут делиться лишь 15-секундными роликами. До недавних пор можно было выкладывать видеоролики продолжительностью до 30 секунд.