Fortinet внедряет более 350 новых функций в Security Fabric Platform

Компания Fortinet, мировой лидер в области высокопроизводительных решений безопасности, анонсировала выход FortiOS 6.4, последней версии флагманской операционной системы для Fortinet Security Fabric. Благодаря 350 новым функциям, в FortiOS 6.4 появляются новые возможности по автоматизации, масштабированию, производительности и работе ИИ — все это для обеспечения наилучшей защиты всей цифровой инфраструктуры.

«Благодаря FortiOS 6.4 мы продолжаем совершенствовать функционал Fortinet Security Fabric по обеспечению автоматизированных рабочих процессов при мультивекторных хакерских атаках. В сочетании с одной из самых масштабных партнерских экосистем в отрасли, ведущей исследовательско-аналитической группой и интегрированной экосистемой аналитики безопасности, Fortinet предлагает самую продвинутую платформу кибербезопасности на рынке» — Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Цифровые инновации повышают риски

Цифровые инновации — это сила, способная изменить мир. Она трансформирует каждую отрасль и позволяет организациям развивать свой бизнес, сокращать расходы, повышать эффективность и улучшать качество обслуживания клиентов. Однако эта сила также несет в себе повышенные риски безопасности, поскольку организации должны справляться с большими поверхностями хакерских атак, продвинутыми цифровыми угрозами, повышенной сложностью экосистемы и расширяющимся требованиям по соблюдению законодательства. Только самая современная платформа кибербезопасности может создать условия для внедрения цифровых инноваций, обеспечивая при этом:

Расширенный обзор всей поверхности хакерских атак для лучшего управления рисками,

Интегрированные решения, которые снижают сложность поддержки нескольких точечных продуктов, и

Автоматизированные рабочие процессы для увеличения скорости операций и реагирования.

Чтобы справиться с сегодняшними рисками и предложить самую продвинутую в отрасли платформу кибербезопасности, создающую условия для внедрения цифровых инноваций, Fortinet продолжает совершенствовать Fortinet Security Fabric, выпустив последнюю версию операционной системы FortiOS 6.4. Fortinet Security Fabric — это результат почти 20 лет инноваций, органически созданный с нуля и отвечающий принципам расширенного обзора угроз, интегрированности и автоматизации. Каждый элемент Fortinet Security Fabric — от межсетевых экранов следующего поколения до точек доступа и коммутаторов контроля доступа к сети (Network Access Control, NAC) — спроектирован для совместной работы и интеграции с одной из крупнейших партнерских экосистем в отрасли.

Ядро Fortinet Security Fabric — FortiOS — является самой распространенной операционной системой безопасности, установленной на более чем 5,4 миллиона устройств по состоянию на сегодняшний день. Fortinet является единственным лидером в области обеспечения безопасности, который разрабатывает и развивает специальную технологию SPU. SPU предлагает лучшую в отрасли производительность и стоимость, и имеет более высокий рейтинг Security Compute Rating по сравнению с другими программными продуктами (варьируется в кратности от 3 до 47). Каждый день FortiGuard Labs, принадлежащая Fortinet, использует одну из самых эффективных и проверенных в отрасли систем искусственного интеллекта и машинного обучения для обработки и анализа более 10 миллиардов событий, отправляя нашим клиентам оперативный анализ угроз в реальном времени. Сочетание FortiOS, специализированной технологии SPU и интеллектуального анализа угроз демонстрирует приверженность Fortinet инновациям и совершенству в области кибербезопасности.