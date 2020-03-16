Fortinet представляет новый FortiGate 1800F на базе NP7

Компания Fortinet, мировой лидер в области глобальных интегрированных и автоматизированных решений для обеспечения кибербезопасности, представляет межсетевой экран FortiGate 1800F Next-Generation Firewall (NGFW) на базе NP7, сетевого процессора седьмого поколения компании, который позволит крупнейшим предприятиям достичь настоящей внутренней сегментации, а также беспрецедентных возможностей по масштабу, производительности, обнаружению и принудительному исполнению.

«FortiGate 1800F на базе NP7 имеет рейтинг вычислений для обеспечения безопасности (Security Compute Rating) в диапазоне от 3 до 20 раз быстрее, чем аналогичные продукты наших конкурентов. Это позволяет нашим клиентам развернуть FortiGate 1800F в качестве внутреннего межсетевого экрана сегментации и эффективно укрепить их позиции в области обеспечения безопасности» — Джон Мэддисон, первый вице-президент отдела маркетинга продуктов и решений компании Fortinet.

Плоские сети подводят, когда подвергаются атаке

Цифровые инновации разрушают устоявшиеся корпоративные структуры, создавая новые услуги и возможности для бизнеса, а также повышая риск во всех отраслях промышленности. Взрывное внедрение IoT и мобильных устройств, а также приложений и сервисов из множества облаков выталкивает поверхность атак за пределы традиционных сетей. Расширяющаяся и фрагментированная поверхность атак подрывает способность лидеров в области сетевой безопасности поддерживать производительность, безопасность, надежность и доступность сети.

В современных центрах обработки данных многие корпоративные архитектуры построены на высокопроизводительной инфраструктуре маршрутизации и коммутации без интеграции безопасности. Для обеспечения гибкости и подвижности в такой среде сети становятся все более плоскими и открытыми, а это означает, что безопасность в рамках внутренней сети в большинстве случаев обеспечивается на базовом уровне и ограничивается виртуальными локальными сетями и списками доступа 4-го уровня. Таким образом, в случае нарушения безопасности, выйдя за пределы периметра безопасности, хакеры могут легко перемещаться и свободно получать доступ к учетным данным, ресурсам и данным. Более того, отсутствие инфраструктуры безопасности во внутренней сети также значительно ограничивает способность организации отслеживать подозрительный трафик и потоки данных, что препятствует возможности обнаружения взлома.

Внутренняя сегментация требует экстремальной производительности

Предприятия, пытающиеся успешно сегментировать свою сеть, столкнулись с новой проблемой — производительностью системы безопасности. Современные компании предъявляют беспрецедентные требования к производительности своей инфраструктуры, которые зачастую не могут быть сопоставлены с существующими решениями в области безопасности. Для большинства предприятий традиционные устройства защиты, построенные с использованием готовых процессоров и оборудования для обработки трафика безопасности, стали слабым местом в инфраструктуре, что привело к ухудшению качества пользовательского опыта и работы приложений. Проще говоря, вчерашних показателей производительности уже недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность и позволить бизнесу идти в ногу с сегодняшними инновациями.

Чтобы удовлетворить чрезвычайным требованиям к защите центров обработки данных и обеспечить безопасный сетевой подход, Fortinet представмл FortiGate 1800F NGFW.

FortiGate 1800F обеспечивает высокопроизводительную внутреннюю сегментацию

FortiGate 1800F оснащен NP7, специализированным сетевым процессором седьмого поколения Fortinet, специально разработанным для того, чтобы позволить крупным предприятиям справляться с беспрецедентным уровнем требований к данным и приложениям. NP7 предлагает крупнейшим на сегодняшний день организациям возможность сегментировать и запускать услуги, управлять внутренними и внешними рисками и сохранять качество пользовательского опыта. FortiGate 1800F, является неотъемлемой частью Fortinet Security Fabric и на сегодняшний самые высокие Security Compute Ratings.

FortiGate 1800F является неотъемлемой частью Fortinet Security Fabric и обеспечивает несколько самых высоких на сегодняшний день рейтингов безопасности вычислений:

Варианты использования и преимущества FortiGate 1800F NGFW

FortiGate 1800F NGFW компании Fortinet разработан для крупных предприятий для быстрого и безопасного внедрения цифровых инноваций, предлагая возможности для удовлетворения огромных требований к емкости и производительности критически важных бизнес-операций, таких как:

Управление внутренними рисками безопасности: большинство брандмауэров просто не могут работать достаточно быстро для обеспечения внутренней сегментации. Благодаря множеству высокоскоростных интерфейсов 40G и лучшей в отрасли производительности защиты от угроз с рейтингом вычислений безопасности 3x, FortiGate 1800F позволяет предприятиям правильно сегментировать свою сеть для управления внутренними рисками безопасности. Кроме того, FortiGate 1800F интеллектуально адаптируется к сегментированным пользователям, устройствам и приложениям, независимо от их местоположения, будь то локально или в нескольких облаках, обеспечивая автоматическое обнаружение и защиту от угроз.

Ускорение работы в облачном хранилище: шифрование IPsec должно быть высокопроизводительным, чтобы включить и ускорить работу облачного хранилища в организациях, использующих несколько облаков для служб IaaS и SaaS. FortiGate 1800F предлагает самый высокий рейтинг вычислений безопасности 14x для шифрования IPsec при сравнении с конкурентами, обеспечивая необходимую скорость, масштаб и доступность, необходимые организациям при переходе на облачную среду.

Удаление слепых пятен: Благодаря 60 процентам зашифрованного трафика, содержащего вредоносные программы, эффективность проверки SSL стала критически важной для надлежащей защиты сети. FortiGate 1800F предлагает наивысшую в отрасли производительность проверки SSL с рейтингом вычислений безопасности 20x, а также поддержку новейшего отраслевого стандарта TLS 1.3 для устранения «слепых зон» сети, обеспечивая полную видимость открытого текста и зашифрованных сетевых потоков.

Обеспечение безопасности сервисов в гибридных архитектурах: Традиционные программные решения для обеспечения безопасности имеют низкую производительность и большую задержку, что увеличивает время обслуживания и ухудшает качество обслуживания пользователей. Функция виртуального расширения локальной сети (VXLAN) FortiGate 1800F обеспечивает масштабируемую, адаптируемую внутреннюю сегментацию и сверхбыструю связь между чрезвычайно масштабируемыми сервисами, такими как вычисления, хранилища и приложения, которые размещаются на физических и виртуальных платформах. Это позволяет организациям, использующим архитектуру виртуальных сервисов с высокой степенью масштабируемости, запускать сервисы и приложения наиболее гибким способом для повышения производительности и возможностей получения прибыли.

Включение безопасных расширенных исследований: Организации часто переводят свои исследования на моделирование ИИ и машинного обучения, чтобы быстрее обнаруживать свои цели. Например, фармацевтические препараты могут измерять эффективность новых лекарств или разрабатывать лекарства быстрее с меньшими рисками и, возможно, с меньшими затратами. Моделирование AI / ML требует передачи огромных наборов данных (например, файлов объемом 1 ТБ), называемых потоком слонов, которые современные центры обработки данных изо всех сил пытаются обеспечить безопасной передачей, что приводит к замедлению исследований и сотрудничества. Производительные возможности FortiGate 1800F позволяют исследовательским организациям выполнять анализ больших данных и обработку на естественном языке с беспрецедентной скоростью, когда один поток слонов может достигать скорости передачи в 40 Гбит / с. Не менее важно и то, что с NGFW FortiGate 1800F эти потоки защищены высокопроизводительным шифрованием для обеспечения конфиденциальности и соответствия требованиям.

Решение Fortinet — одно из ведущих решений для сегментации в отрасли

В сентябре 2019 года компания Fortinet получила наивысший балл в категории «Корпоративные центры обработки данных» исследования Gartner «Critical Capabilities for Network Firewalls». Оценка включает в себя параметры, связанные с «межсетевыми экранами, защищающими корпоративный центр обработки данных, и межсетевыми экранами выполняющими сегментацию внутри корпоративного центра обработки данных». Компания Fortinet считает, что этот результат подчеркивает ее стремление помочь клиентам управлять внутренними рисками с помощью ведущих в отрасли решений по сегментации. С появлением FortiGate 1800Fand NP7, Fortinet имеет все возможности для того, чтобы еще больше помочь клиентам удовлетворить эти растущие потребности бизнеса.

NP7 обеспечивает безопасность будущих масштабных центров обработки данных

Внедрение цифровых инноваций положило начало эре огромных преобразований в центрах обработки данных. Чтобы оставаться конкурентоспособными в эту эпоху высочайших требований к масштабности, доступности и скорости доставке приложений, некоторые из крупнейших предприятий мира разрабатывают гипермасштабные архитектуры в своих ЦОДах, способные быстро расширяться до миллионов физических и виртуальных экземпляров для удовлетворения огромного спроса. Благодаря непревзойденным возможностям масштабирования, производительности, ускорения и внутренней сегментации, скорость и динамичность, которые предлагает NP7, предоставляет этим крупным организациям возможность развивать и сегментировать услуги, управлять внутренними и внешними рисками, а также сохранять пользовательский опыт. NP7 также обеспечит будущие устройства FortiGate гибкой и высокопроизводительной системой безопасности для супермасштабных ЦОДов.