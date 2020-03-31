31.03.2020

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Fitbit представила фитнес-браслет Charge 4 с GPS

Fitbit Charge 4

Компания Fitbit представила фитнес-браслет Charge 4, который должен сменить на рынке модель Charge 3, выпущенную в октябре 2018 года.

Fitbit Charge 4

Внешне новинка практически не отличается от предшественника. Гаджет оснащен OLED-дисплеем, который позволяет отображать различные оттенки серого цвета. На экран может выводиться время, уведомления, показатель ЧСС, данные о количестве пройденных шагов и спортивные показатели пользователя. Charge 4 получил встроенный модуль GPS.

С помощью Charge 4 можно также управлять музыкой, следить за показателем кислорода в крови, мониторить состояние сна. Компания заявляет, что время автономной работы устройства составляет до 7 дней.

Устройство получило поддержку платежной системы Fitbit Pay, а также модуль NFC для бесконтактных платежей. Появилась новая функция Active Zone Minutes, которая использует данные о частоте сердцебиения пользователя, а также возраст, рост, вес и уровень физической подготовки, чтобы определить кардиотренировки и продемонстрировать прогресс. Трекер устанавливает недельную цель в 150 минут кардиотренировок, которая совпадает с рекомендациями Американской кардиологической ассоциации и ВОЗ.

Fitbit также предлагает Premium-подписку с различным контентом за 10 долларов в месяц (первые 90 дней бесплатны).

Стоимость фитнес-браслета Fitbit Charge 4 составляет 149 долларов, в продажу он поступит 13 апреля. Также будут доступна специальная версия FitBit Charge 4 SE с различными ремешками за 169 долларов.

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