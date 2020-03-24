Фильмы и сериалы о киберпреступниках, взломах и цифровых преступлениях

О высокотехнологичном шпионаже, взломах компьютерных сетей и армиях роботов сняты десятки или даже сотни фильмов. Возможности кибератак сценаристы оценили еще в 80-х годах прошлого века, и с тех пор идей для кинофильмов, сериалов и документальных лент становится только больше. Чтобы вам было удобно, мы сгруппировали фильмы по типу кибератак, которые в них совершаются. Стоит отметить, что в зависимости от этого меняются и масштабы проблем главных героев.

Кража личных данных

Фильм «Взлом» («Takedown», 2000 год) снят по мотивам одноименного романа Джона Макроффа и Цутомы Симомуры, основанного на реальных событиях. Лента рассказывает об украденной информации, которая впоследствии использовалась для шантажа. Знаменитый хакер Кевин Митник в исполнении Скита Уильриха крадет у специалиста по информационной безопасности Цутому Симомуры уникальный вирус, «превращающий» любой компьютер в металлолом. Постепенно эта кража выливается в поединок двух хакеров.

Тему похищения конфиденциальных данных пользователей активно эксплуатируется в сериале «Черное зеркало» («Black Mirror»). Например, в третьем эпизоде третьего сезона сериала в 2016 году рассказывается о взломе web-камеры на ноутбуке подростка. После этого его начинают шантажировать видео, снятым злоумышленником. Как обычно в «Черном зеркале», черное оказывается совсем не черным.

Немецкий криминальный триллер «Кто я?» («Who Am I», 2014 год) рассказывает о жизни хакерского сообщества, скрытой от глаз посторонних. Главный герой фильма Бенджамин — это компьютерный гений. Несмотря на свой юный возраст, он мечтает покорить мир и стать супергероем с помощью громких и дерзких киберпреступлений. Государственная система пытается его укротить, но герой удаляет себя из Сети и базы данных Интерпола.

Тема кражи личных данных и присвоения себе личности другого человека обыгрываются и в комедии «Поймай толстуху, если сможешь» («Identity Thief», 2013 год). Главный герой фильма по имени Сэнди является добропорядочным гражданином. Однажды он узнает, что кто-то умудрился воспользоваться его именем и кредитной картой. Каково же было его удивление, когда злоумышленником оказалась женщина. Сэнди был в полном недоумении, но решил найти эту наглую женщину и поговорить с ней. Правда, на то, чтобы вернуться к прежней жизни, у него всего одна неделя.

Кибербуллинг

Психологическое давление в Сети — сравнительно новый вид агрессии. Но он стал наглядным примером обратной стороны технологического прогресса. «Кибер-террор» («Cyberbully», 2015 год) со звездой «Игры Престолов» Мэйси Уильямс в главной роли тоже построен на теме кражи личных данных. Но дальнейшая интернет-травля занимает в фильме куда более важное место. Героиня под угрозой публикации интимных фото делает то, к чему ее принуждает незнакомый хакер из школы.

Действие фильма «Убрать из друзей» («Unfriended», 2014 год), снятого режиссером Леваном Габриадзе в Голливуде, происходит на мониторе компьютера. По Skype общаются школьники, причастные к смерти общей знакомой Лоры. Она покончила с собой из-за публикации унизительного видео, но спустя год после ее гибели аккаунт девушки вдруг оказывается активным. Кроме драмы человека, пережившего унижение в сети, фильм рассказывает и о последствиях такой агрессии в виде неконтролируемой жажды мести.

Взлом устройств Интернета вещей

К Интернету вещей можно отнести значительную часть современного мира от Smart-светофоров и беспилотных автомобилей до холодильников и дверных замков. Если совместить такие решения с вышедшим из-под управления искусственным интеллектом, то получится сюжет для хорошего блокбастера. Наглядным примером стал ремейк фильма «Ограбление по-итальянски» («The Italian Job», 2003 год) с Шарлиз Терон и Джейсоном Стэйтемом. Грабители сбегают с места преступления не только с помощью спортивных авто. Они предусмотрительно взламывают городскую инфраструктуру, переключая светофоры, манипулируя электрическим освещением и системами оповещения.

В научно-фантастической драме «Из машины» («Ex Machina», 2014 год) девушка-андроид в исполнении Алисии Викандер не только влюбляет в себя главного героя, но и устраивает бунт против своего создателя. Авторы фильма уверены, что продвинутая версия искусственного интеллекта с высокой вероятностью взломает саму себя и изменит свое предназначение. И такая перспектива ничего хорошего людям не принесет.

Фильм «На крючке» («Eagle Eye», 2008 год) не только раскручивает идею тотального контроля и наблюдения государства за своими гражданами, но и рассказывает о взломах любых технологических систем. Голос женщины, звучащий в озвучке Джулианны Мур из телефонной трубки, манипулирует главными героями и, кажется, всем, что есть в США. Поезда, электронные вывески, строительные краны действуют строго по ее распоряжениям. Взломать можно все, что подключено к интернету, и это отлично понимают создатели фильма по сценарию Стивена Спилберга.

Кибершпионаж

Мало кто не видел этот фильм, но нельзя не упомянуть и его. Специалисты из американской разведслужбы АНБ следят за персонажем Уилла Смита в боевике «Враг государства» («Enemy of the State», 1998 год). Главный герой стал случайным обладателем компрометирующей пленки, и спецслужбы сделают все, чтобы уничтожить его жизнь. «Жучки» так и липнут к герою, спутники не отводят от него своих камер, а телефон передает агентам каждое слово. Конечно, сейчас технологии конца прошлого века выглядят немного смешными, но своей идеи фильм не лишился и по сей день.

В фильме «Открытые окна» («Open Windows», 2014 год) с Элайджей Вудом и Сашей Грей психопат наблюдает не только за героями, но и вообще за всем происходящим в провинциальном Остине. Записи ведутся с камер видеонаблюдения, мобильных устройств, ноутбуков и спрятанных в личных вещах героев «жучков». Один человек собирает все это для жестоких манипуляций над ни в чем не повинными людьми, а главный герой даже не подозревает, что стал пешкой в игре, цель которой — убийство актрисы Джилл Годдард.

Кибервойны

В фильмах про кибервойны государства противостоят друг другу в киберпространстве или провокатор с помощью взлома IT-систем подталкивает их к войне. Если говорить об апокалиптических сюжетах, то «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» («Mission: Impossible — Ghost Protocol», 2011 год) как раз про это. Сумасшедший аналитик решает, что третья мировая всем будет только на пользу. С помощью технологий он крадет ядерный чемоданчик и взрывает Кремль. Хакер-провокатор взламывает еще и систему безопасности московской тюрьмы «Бутырки».

Фильм «Военные игры» («WarGames»), вышедший в далеком 1983 году, породил культ хакерства в массовой культуре, а также дал название известной конференции DEF CON. Молодой гений компьютерных технологий, которого играет Мэттью Бродерик, взламывает сеть военного ведомства США. Ради шутки он сталкивает США и СССР времен Холодной войны. Сегодня Wargames — настоящая классика кино о кибератаках.

Атаки на объекты критической инфраструктуры

В «Крепком орешке 4» («Die Hard 4.0», 2007 год) Брюс Уиллис в роли уставшего от всего Джона Маклейна спасает главные объекты инфраструктуры США от вируса. Если Маклейн не успеет, то вся экономика страны просто обрушится. Кроме традиционных для этой серии фильмов с Уиллисом спецэффектов, в четвертой серии «Крепкого орешка» с ним вступают в схватку хакеры, использующие для атаки на главного героя дорожный трафик, самолеты, спутники и практически все подключенные к интернету устройства.

Психологический сериал «Мистер Робот» («Mr. Robot») с Рами Малеком в главной роли обыгрывает паранойю современного общества, связанную с опасностями цифрового мира. В центре событий хакер, который не может разобраться с собой: хороший он или плохой, стоит ли разрушать крупные корпорации с помощью вредоносного программного обеспечения или нет. Душевные терзания главного героя продолжались на протяжении четырех сезонов. Режиссер Сэм Эсмейл в одном из интервью сказал, что когда он задумал «Мистера робота», то предполагал, что это будет «нишевый сериал с небольшим количеством последователей», однако сериал стал чем-то большим.

Огромной популярностью пользовался и снятый британским режиссером Йеном Софтли фильм Hackers («Хакеры», 1995 год). Он повествует о группе молодых хакеров, одному из которых еще в 11-летнем возрасте удалось создать вирус, заразивший 1507 компьютерных систем и вызвавший панику на Нью-Йоркской фондовой бирже. Родители мальчика были оштрафованы на 45000 долларов, а он сам был осужден на 7 лет условно. Мальчику было запрещено пользоваться компьютером и кнопочным телефоном до 18 лет. Прошло 7 лет, и в новой школе в Нью-Йорке он познакомился с компанией таких же хакеров. Одному из них случайно удалось проникнуть в сеть крупной нефтедобывающей корпорации и частично скопировать файл, разоблачающий главу службы компьютерной безопасности. Как оказалось, тот использовал «червя» для кражи 25 млн. долларов. Вор, узнав об этом, решил создать вирус, который вызывает опрокидывание нефтяных танкеров, и свалить всю вину на молодых хакеров. Они в свою очередь объединились через интернет и начали войну с циничным злодеем.

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В список фильмов об атаках на жизненно важные объекты вписывается и киноклассика — «Парк Юрского периода» («Jurassic Park», 1993 год). Взлом системы безопасности динопарка приводит к тропическому кошмару, в котором огромные древние хладнокровные начинают охоту на людей.

Атаки на финансовый сектор и избирательные кампании

Часто объектами кибератак становятся финансовые корпорации. Цель проста — получить денежный куш. Так, например, в фильме «Огненная стена» («Firewall», 2006 год) специалисту по системам безопасности банка в исполнении Харрисона Форда нужно было взломать счета клиентов и вывести 100 млн. долларов, чтобы спасти свою семью.

После трехлетнего расследования режиссеры Саймон Ардиззоне и Расселл Майклс сняли документальный фильм «Hacking Democracy» (2006 год) для сервиса HBO. Картина рассказывает о том, как политики в США используют компьютерные технологии для подтасовки результатов электронного голосования на выборах. Интересующихся этой темой документальный фильм явно не разочарует.

Еще одни документальный фильм «Большой хак» («The Great Hack», 2019 год) от Netflix рассказывает о громком скандале, шокировавшем общественность в марте 2018 года. Cambridge Analytica — крупная британская компания, которую обвинили в использовании личных данных пользователей Facebook. С помощью специальной викторины она собрала данные почти 50 млн. пользователей социальной сети. Примечательно то, что компания по представлению консалтинговых и политических услуг была ответственна за предвыборную компанию Дональда Трампа. Таким образом она провела незаконные манипуляции, которые могли повлиять на исход выборов. Когда средства массовой информации обнародовали связь компании с социальной сетью, разгорелся громкий скандал.

Хакеры тоже люди

Хакеров в кино часто изображают опасными, хотя и не всегда злобными персонажами. Но есть документальные фильмы, показывающие их более объективно. На 20-летие конференции DEF CON, о которой уже шла речь в начале статьи, ее основатель Джефф Мосс пригласил съемочную группу и снял одноименный фильм о ежегодном главном хакерском мероприятии. Кроме описания четырех дней конференции 2012 года «DEFCON: The Documentary» рассказывает об истории и философии самого события. Фильм показывает конференцию, где обычная фото- и видеосъемка запрещены, изнутри.

А, например, фильм «Хакерские войны» («The Hacker Wars», 2014 год) рассказывает об известном объединении хакеров Anonymous. В картине две точки зрения — ФБР и самих «хактивистов». Они выступают под лозунгами борьбы с тоталитарными правительствами и влиятельными миллиардерами. Картину можно назвать большим расследованием одной из главных кибергруппировок мира.

Австралийская биографическая драма «История Джулиана Ассанжа» («Underground: The Julian Assange Story», 2012год) от режиссера Роберта Коннолли основана на реальных событиях. В основу сюжета положен период жизни Ассанжа как знаменитого взломщика компьютерных сетей. Когда-то он был простым 16-летним подростком, который на заработанные деньги купил модем и начал активно изучать Сеть. Уже к 18 годам он добился немалых результатов в работе с информацией и чужими кодами. Ассанж собрал вокруг себя единомышленников в лице первых австралийских хакеров, которые вместе с ним начали практиковать взлом важных правительственных сайтов.

И завершает нашу подборку еще один документальный фильм «Hackers are people too» (2008 год). Герои картины ведут себя, как обычные люди. Они танцуют на вечеринках, ходят в прачечную, воспитывают детей. В фильме хакеры рассказывают о своих взглядах и образе жизни. Если вам интересна жизнь хакеров, то эта картина подойдет больше всего.