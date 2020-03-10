11.03.2020

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Филиал Ailə TV в Ясамальском районе теперь располагается в новом офисе

Новый офис филиала Ailə TV в Ясамальском районе расположен вблизи от станции метро «Эльмляр Академиясы» по улице Шафаята Мехтиева 14Е. В связи с переездом филиала Ailə TV объявила об эксклюзивной акции для жителей этого района. Каждый новый абонент кабельного телевидения Ailə TV в Ясамальском районе получит месяц бесплатной подписки. Акция действует до конца марта текущего года.

Напомним, что еще шесть филиалов оператора телевизионных услуг Ailə TV и интернет провайдера Ailə NET расположены в разных районах города Баку. Также оператор представлен одним филиалом в Гяндже.

Более подробную информацию можно получить на сайте aile.tv или позвонив в центр поддержки абонентов: 012 920.

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