Федерация киберспорта Азербайджана готовит проведение онлайн турниров

Как вы знаете, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по всему миру и в нашей стране в том числе были приняты разного рода ограничительные меры, включающие в себя отмену всех массовых спортивных мероприятий, а с недавнего времени и ограничение работы интернет-клубов, традиционно являющихся точками притяжения всего геймерского комьюнити. Учитывая невозможность проведения традиционного Чемпионата Азербайджана по компьютерным играм в сезон весна-лето, данный турнир, а также Национальный отборочный этап к Чемпионату мира перенесены на сезон осень-зима. Более подробная информация касательно сроков и порядка проведения будет распространена с учетом развития событий и продолжительности ограничительных мер с учетом мнения соответствующих государственных структур.

Несмотря на возникшие сложности и невозможность презентации и старта долгожданных киберспортивных лиг этой весной, Федерация киберспорта Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта и генерального спонсора компании TOPAZ готовит проведение онлайн турниров, которые позволят принять в них участие любому желающему (проживающему на территории Азербайджанской Республики) в домашних условиях и без какого-либо потенциального риска для своего здоровья. В сложившихся условиях именно киберспорт, благодаря своей универсальной и инновационной составляющими и являясь в некотором смысле спортом будущего, позволяет сохранить игровую и соревновательную практику для всех желающих, не меняя правил и формата борьбы. Федерация киберспорта Азербайджана также надеется, что множество людей, не принимавших участиях в оффлайн турнирах до этого момента, включатся в спортивную борьбу и полюбят киберспорт так же, как мы все.

В связи со сложившейся ситуацией, Федерация киберспорта Азербайджана объявляем о старте с 29 апреля 2020 года серии турниров #Evdeqal Cup Series по различным дисциплинам, которые пройдут под лозунгом #evdəqalevdənoyna. Первой игрой серии объявляется FIFA20. Для участия в турнире вы можете пройти регистрацию по следующей ссылке: https://u.to/NQnvFw.

Помимо этого, напоминаем всем о чрезвычайной важности соблюдения всех рекомендаций и решений правительства страны в лице Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики (http://www.cabmin.gov.az), Министерства здравоохранения (http://www.sehiyye.gov.az), İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi (https://its.gov.az/) и других соответствующих регулирующих государственных органов. Федерация киберспорта и все игровое сообщество Азербайджана выражает свою особую признательность врачам и сотрудникам сферы здравоохранения за их усилия по сдерживанию и борьбе с пандемией. Федерация надеется и верит в скорейшее успешное завершение всех проводимых мероприятий и просит всех внести свой вклад в дело общей безопасности и здоровья.