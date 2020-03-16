Facebook закрывает MSQRD — приложение для селфи с дополненной реальностью

Компания Facebook закрывает приложение для селфи с дополненной реальностью MSQRD, сообщает Business Insider со ссылкой на компанию.

С 13 апреля 2020 года MSQRD пропадет из App Store и Google Play. Facebook отмечает, что наработки MSQRD уже внедрены в сервисы компании, непосредственно в соцсети Facebook, Instagram, Messenger и Portal, поэтому смысла держать отдельное приложение нет. Команда MSQRD продолжит работать в Facebook, развивая Spark AR — платформу, позволяющую создавать маски для приложений компании.

Отметим, что в свое время именно с MSQRD началось массовое использование масок в Instagram и других социальных сетях. В 2016 году, после того, как MSQRD оказалось на вершине чартов магазинов приложений, оно было приобретено Facebook. После покупки, компания обещала в дальнейшем поддерживать приложение, несмотря на внедрение используемых в ней технологий в свои продукты, однако в итоге делать этого не стала. Android-версия MSQRD последний раз обновлялась в августе 2016 года, на iOS последнее обновление приложения датировано декабрем того же года. Отсутствие нововведений вскоре начало сказываться на популярности некогда нашумевшей программы.