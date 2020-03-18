Facebook заблокировал ряд постов с достоверной информацией о коронавирусе

Facebook стал одной из крупнейших онлайн-платформ для людей, чтобы оставаться в курсе новостей по поводу коронавируса со всего мира.

Из-за бага в системе фильтрации спама, в пользовательских лентах Facebook принимала за спам посты о коронавирусе со ссылками на достоверные ресурсы, пишет TechCrunch. Под удар попадали посты со ссылками, например, на Medium, Buzzfeed и USA Today и др.

Вице-президент Facebook Гай Росен (Guy Rosen) сообщил, что проблема не связана с изменениями в модерации контента: сбой возник в автоматической антиспамовой системе, которая блокирует ссылки на нежелательные сайты, но заодно по ошибке стерла много других публикаций (не только про вирус). Позже в Twitter Росен написал, что все ошибочно удаленные посты восстановлены.

Ранее компания предупреждала, что из-за эпидемии ей пришлось отправить по домам модераторов контента, поэтому для проверки постов будет шире использоваться искусственный интеллект и ошибки могут участиться.