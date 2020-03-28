Европейский анонс смартфона Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Компания Xiaomi представила в Европе смартфон Mi 10 Lite с поддержкой 5G. Новая модель вошла во флагманское семейство Mi 10. Устройство оснащено 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+.

Аппаратная основа смартфона — 8-ядерный 7-нм процессор Snapdragon 765G (1 ядро Kryo 475 @2,4 GHz, одно ядро @2,2 GHz и 6 ядер @1,8 GHz) с графическим процессором Adreno 620. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 6 или 8 Gb, флеш-памяти UFS 2.1– 64 или 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя модулями: основной на 48 Мп (f/1.79), широкоугольный модуль 8 Мп (120 градусов, f/2.2), макродатчик 2 Мп (f/2.4) и датчик глубины 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп располагается в каплевидном вырезе экрана. Смартфон поддерживает съемку в ночном режиме 2.0, режимы AI Dynamic Skyscaping и Vlog.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея на 4160 мА·ч с поддержкой скоростной зарядки мощностью 20 Вт. Оснащение включает 5G (SA/ NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, двухчастотный (L1 + L5) GPS, ГЛОНАСС, Beidou, NFC, ИК-порт, USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Толщина корпуса — 7,98 мм, вес — 192 гр.

Смартфон Xiaomi Mi 10 Lite 5G выйдет на европейском рынке в перламутрово-белом, сером и сине-зеленом цветовых исполнениях корпуса по цене 349 евро за версию 6/64 Gb памяти и 399 евро — за модификацию 6/128 Gb. Продажи начнутся в начале мая.