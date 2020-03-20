ESET разоблачила киберпреступников: обнаружены новые методы защиты вредоносных программ от обнаружения

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила новые методы маскировки вредоносных программ. Все они выявлены в ходе исследования действий злоумышленников, стоящих за ботнетом Stantinko.

Среди обнаруженных методов выделяются два: обфускация строк и обфускация контрольного потока. Суть обфускации состоит в намеренном усложнении и запутывании программного кода: он изменяется так, чтобы посторонний не мог его изучить.

Ранее ESET уже сообщала об опасных действиях Stantiko. Обнаруженные в новом исследовании методики говорят о том, что киберпреступники продолжают совершенствовать свои инструменты. Это значит, атаки будут становиться еще опаснее и масштабнее.

ESET рекомендует использовать комплексные антивирусные решения для защиты домашней сети. Это снизит риск заражения вредоносным ПО и попадания устройства в ботнет.