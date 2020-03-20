20.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяSoftwareАнтивирусыESET разоблачила киберпреступников: обнаружены новые методы защиты вредоносных программ от обнаружения

ESET разоблачила киберпреступников: обнаружены новые методы защиты вредоносных программ от обнаружения

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила новые методы маскировки вредоносных программ. Все они выявлены в ходе исследования действий злоумышленников, стоящих за ботнетом Stantinko.

Среди обнаруженных методов выделяются два: обфускация строк и обфускация контрольного потока. Суть обфускации состоит в намеренном усложнении и запутывании программного кода: он изменяется так, чтобы посторонний не мог его изучить.

Ранее ESET уже сообщала об опасных действиях Stantiko. Обнаруженные в новом исследовании методики говорят о том, что киберпреступники продолжают совершенствовать свои инструменты. Это значит, атаки будут становиться еще опаснее и масштабнее.

ESET рекомендует использовать комплексные антивирусные решения для защиты домашней сети. Это снизит риск заражения вредоносным ПО и попадания устройства в ботнет.

Подробнее об обнаруженных методах Stantiko в блоге ESET.

ТЕГИ:
Azercell готов покрыть потребность абонентов в высокоскоростном мобильном интернете на территории всей страны
Новости по теме
Программное обеспечение
Cisco упрощает структуру кибербе
События
Определены победители CTF2019 &#
События
CTF.az готовится к финальному со
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!