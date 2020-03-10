10.03.2020

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ESET: обнаружена новая кибератака на пользователей MasterCard

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила новую фишинговую атаку на пользователей популярной платежной системы MasterCard. Мошенники отправляют сообщение с «уведомлением об обновлении», и предупреждают о внедрении новой системы безопасности, в результате чего возможны отключения аккаунтов. Во избежание этого требуется перерегистрация. Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке и заполнить несколько форм, сообщив персональные данные, логин, пароль и другую важную информацию. Чтобы ввести пользователя в заблуждение, мошенники имитируют процесс верификации лица и даже отправляют верификационный код.

При этом сайт не имеет никакого отношения к MasterCard. Таким образом, киберпреступники собирают необходимые им сведения, позволяющие получить доступ к счетам жертв и похитить средства.

Пример фишингового сообщения с логотипом MasterCard

Поддельный сайт, предлагающий пройти верификацию

В первую очередь следует обратить внимание на адрес электронной почты, не совпадающий ни с одним из официальных адресов MasterCard. Настораживает и используемый почтовый сервер. Данная атака подтверждает то, что фишинг все еще актуален и опасен.

ESET рекомендует использовать комплексные антивирусные решения с функцией «Антифишинг», которые помогут защититься от мошенников.

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