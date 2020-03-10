«Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro»: 5-часовое путешествие от Apple

Компания Apple опубликовала пятичасовое видео, которое получило название «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro – кинопутешествие по великому музею».

Видеосъемка является одним из главных достоинств камеры смартфонов Apple. Ролик, который приглашает отправиться в кинопутешествие по одному из величайших музеев мира, был снят в разрешении 4K.

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Видеоролик снят одним дублем. Съемка длилась 5 часов 19 минут 28 секунд. Таким образом компания продемонстрировала не только красоту знаменитого музея, но и автономность iPhone 11 Pro — запись видео осуществлялась без подзарядки флагманского гаджета. Смартфон за это время разрядился со 100% до 19%.

За отведенное в фильме время было показано 45 залов и почти 600 произведений искусства из коллекции Эрмитажа. Для фильма было специально написано приложение Catch, которое позволяет вручную и дистанционно (с помощью Apple Watch) контролировать настройки съемки, в том числе параметры ISO, фокусировку, баланс белого.