10.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииСмартфоны«Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro»: 5-часовое путешествие от Apple

«Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro»: 5-часовое путешествие от Apple

Apple

Компания Apple опубликовала пятичасовое видео, которое получило название «Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro – кинопутешествие по великому музею».

Видеосъемка является одним из главных достоинств камеры смартфонов Apple. Ролик, который приглашает отправиться в кинопутешествие по одному из величайших музеев мира, был снят в разрешении 4K.

Видеоролик снят одним дублем. Съемка длилась 5 часов 19 минут 28 секунд. Таким образом компания продемонстрировала не только красоту знаменитого музея, но и автономность iPhone 11 Pro — запись видео осуществлялась без подзарядки флагманского гаджета. Смартфон за это время разрядился со 100% до 19%.

За отведенное в фильме время было показано 45 залов и почти 600 произведений искусства из коллекции Эрмитажа. Для фильма было специально написано приложение Catch, которое позволяет вручную и дистанционно (с помощью Apple Watch) контролировать настройки съемки, в том числе параметры ISO, фокусировку, баланс белого.

ТЕГИ:
ESET: обнаружена новая кибератака на пользователей MasterCard
Хакеры выступают против хакеров
Новости по теме
Программное обеспечение
Создатели Tiktok скоро запустят
Смартфоны ТОП-Новости
Представлены флагманские смартфо
Hardware ТОП-Новости
Новый суперкомпьютер AMD El Capi
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!