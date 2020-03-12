Epic Games Store бесплатно раздает три игры — Mutazione, Anodyne 2: Return to Dust и A Short Hike
В Epic Games Store началась раздача игр Mutazione, Anodyne 2: Return to Dust и A Short Hike.
В Mutazione – игра про девочку по имени Кай, которая отправляется к своему заболевшему дедушке и обнаруживает себя в очень странном месте. Попутно она находит новых друзей и разгадывает древние тайны.
Anodyne 2: Return to Dust – ретро-экшен с трехмерными пейзажами и двухмерными подземельями.
A Short Hike – сюжетный платформер, в котором игроку предоставляют возможность проложить собственный путь до вершины, следуя выделенным тропам, или же исследуя окружающий мир и взаимодействуя с другими персонажами.
Игры можно забрать до 19 марта.
Через неделю в Epic Games Store бесплатными станут два проекта: The Stanley Parable и Watch Dogs.
The Stanley Parable — адвенчура, где выбор игрока влияет на все.
Watch Dogs — приключенческий боевик Ubisoft.