20.03.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает The Stanley Parable и Watch Dogs

Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача игр The Stanley Parable и Watch Dogs.

The Stanley Parable – необычная адвенчура, рассказывающая о Стэнли, офисном работнике, который все рабочее время нажимал на клавиатуру по команде компьютера, а когда команды не поступило, обнаружил, что никого из его коллег нет.

Watch Dogs — первая игра экшен-серии Ubisoft о хакерах. Ее сюжет рассказывает об Эйдене Пирсе, который лишился семьи и ищет виновных в этом, а также разгадывает тайны операционной системы ctOS, контролирующей практически весь виртуальный Чикаго.

Раздача игр продлится до 26 марта.

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Figment и Tormentor x Punisher.

Figment — сюжетная адвенчура про исследование необычного мира.

Tormentor X Punisher — шутер с видом сверху, где все умирают с одного выстрела.

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