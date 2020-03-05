Epic Games Store бесплатно раздает GoNNER и Offworld Trading Company

В Epic Games Store началась раздача игр GoNNER и Offworld Trading Company.

GoNNER — платформер с элементами «рогалика». Главный герой по имени Икк, ищет в опасном мире подарок для своей подруги, космического кита Салли. Одна из особенностей игры — заменяемые части тела Икка. Каждая сменная голова или конечность дает ему некую способность.

Offworld Trading Company – экономическая стратегия о колонизации Марса от дизайнера Civilization IV. Игроку предстоит сражаться за торговое доминирование на рынке Марса.

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Обе игры можно забрать до 12 марта.

Через неделю, бесплатными станут сразу три игры: Mutazione, Anodyne 2: Return to Dust и A Short Hike.

Mutazione — игра рассказывает историю девочки-подростка по имени Кай, которая приезжает ухаживать за больным дедушкой и обнаруживает себя в очень странном месте. Mutazione претендовала на максимальное количество номинаций IGF Awards.

Anodyne 2: Return to Dust — ретро-экшен с трехмерными пейзажами и двухмерными подземельями.

A Short Hike — сюжетный платформер.