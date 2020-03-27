27.03.2020

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Epic Games Store бесплатно раздает Figment, Tormentor X Punisher и World War Z

Games Store

В Epic Games Store началась раздача игр Figment, Tormentor X Punisher и World War Z.

Изначально планировалась раздача двух игр, но магазин решил устроить сюрприз, отдав также бесплатно World War Z.

Figment — это сюжетная адвенчура, действие которой разворачивается в сюрреалистическом мире человеческого подсознания. Главные герои собираются найти потерянную храбрость и победить ночные кошмары, которые обитают в голове.

Tormentor X Punisher — шутер с видом сверху, в котором все противники, как и персонаж игрока, погибают от одного выстрела.

World War Z — кооперативный шутер от третьего лица, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире, полном зомби. Команде выживших предстоит отбивать атаки зараженных в одной из пятнадцати локаций в разных городах мира.

Все три игры можно забрать до 2 апреля.

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Gone Home и Hob.

Gone Home — адвенчура, где игрокам предстоит изучать пустой дом в поисках сюжета.

Hob – приключенческий экшен от создаталей Torchlight, где надо изучать мир на грани катастрофы.

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