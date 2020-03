Epic Games стала издателем новых игр Remedy, Playdead и genDESIGN

Компания Epic Games объявила об открытии издательства Epic Games Publishing. Первыми партнерами стали студии Remedy Entertainment, Playdead и genDESIGN, у которых на счету немало хитов. Remedy недавно отличилась выпуском Control, студия Playdead в прошлом выпустила инди-хит Limbo и закрепила успех в Inside, а genDESIGN уже много лет делала эксклюзивы для PlayStation — The Last Guardian и оригинальная Shadow of the Colossus.

Epic Games Publishing предоставит полную творческую свободу разработчикам, а также позволит сохранить права на интеллектуальную собственность.



При этом издательство будет покрывать до 100% расходов на игру, включая маркетинг и локализации. Прибыль же делится пополам между разработчиками и издателем.

Анонсы новых игр должны состояться в ближайшие месяцы. Remedy уже заявила, что в партнерстве с Epic Games работает над двумя играми по одной франшизе — одна крупнобюджетная, а другая имеет более скромные масштабы. Оба проекта выйдут как на консолях нового поколения, так и на РС.