Epic Games и Ubisoft поддерживают облачную игровую службу Nvidia GeForce Now

Генеральный директор компании Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) высказался в поддержку Nvidia GeForce Now после того, как несколько издателей отозвали свои игры из сервиса.

«Epic всецело поддерживает сервис Nvidia GeForce Now, предоставляя Fortnite и игры Epic Games Store, которые были отобраны в каталог (включая эксклюзивные). И мы будем постепенно улучшать интеграцию. Это самый дружественный к разработчику и издателю из крупных потоковых сервисов. У него нет налога на выручку. Игровые компании, которые хотят двигать индустрию вперед, к более здоровому состоянию для всех, должны поддерживать такой сервис!», — сказал Суини.

Компания Ubisoft также заявила, что полностью поддерживает облачную игровую службу Nvidia GeForce Now. Благодаря этому владельцы ПК могут наслаждаться в потоковом режиме большинством игр Assassin’s Creed, двумя частями боевиков The Division и последними шутерами серии Far Cry.

«Ubisoft полностью поддерживает Nvidia GeForce Now с полным доступом к нашим играм для ПК из Ubisoft Store или любых поддерживаемых игровых магазинов. Мы считаем, что это передовой сервис, который дает существующим и новым игрокам на ПК первоклассный опыт с большим выбором того, как и где они играют в свои любимые игры», — отметил вице-президент по партнерским отношениям и доходам Ubisoft Крис Орли (Chris Early).

Но не все поддерживают игровой сервис Nvidia. Несколько издателей отозвали свои игры из GeForce Now, в частности, Activision Blizzard, Bethesda Softworks и 2K Games. Игры издательств Capcom, Rockstar Games и Square Enix также исчезли из каталога GeForce Now. Кроме того, игра The Long Dark студии Hinterland тоже пропала из каталога сервиса, поскольку там она появилась без разрешения разработчика.

Nvidia утверждает, что издатели вернут свои игры, «поскольку пока они продолжают оценивать GeForce Now».