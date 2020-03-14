EA отложила все киберспортивные мероприятия из-за коронавируса

Американская компания Electronic Arts (EA) объявила, что приостанавливает все свои киберспортивные мероприятия: как организованные самой компанией, так и те, что проводятся по лицензии ЕА. Об этом сообщается на сайте Electronic Arts.

Решение EA затронет множество дисциплин, включая FIFA 20, Madden NFL 20, Apex Legends и другие. Запрет не коснется тех турниров, которые проходят онлайн, они будут проходить по намеченному расписанию. В том числе Apex Legends Global Series Online Tournament, который откроется 21 марта.

«Нашим приоритетом является защита участников соревнований, сотрудников, партнеров и остальных участников сообщества. Мы продолжим пристально следить за развитием ситуации и получать инструкции от представителей сферы здравоохранения. Мы используем это время, чтобы определить новые даты по проведению всех мероприятий», — говорится в заявлении EA.

Также Konami объявила об отмене турнира Yu-Gi-Oh! Championship Series, который должен был пройти 14-15 марта в Рио-де-Жанейро.