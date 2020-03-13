Доход Oracle за квартал составил 9,8 млрд. долларов

Компания Oracle объявила финансовые результаты за квартал. У компании это был третий квартал 2020 финансового года. Доход за отчетный период составил 9,8 млрд. долларов, что на 2% больше в годовом выражении. Если учитывать изменение валютного курса, то на 3%.

Облачные сервисы и лицензии принесли Oracle 6,9 млрд. долларов, на 4% больше, чем год назад (на 5% больше с учетом курса).

Операционная прибыль, рассчитанная по GAAP, выросла на 4% и составила 3,5 млрд. долларов. Операционная маржа — 36%. Операционная прибыль без учета GAAP выросла на 2% до 4,4 млрд. долларов, а операционная маржа без учета GAAP составила 44%.

Чистая прибыль по GAAP составила 2,6 млрд. долларов, а чистая прибыль без учета GAAP — 3,2 млрд. долларов. Прибыль на акцию по GAAP выросла на 4% до 0,79 долларов, а прибыль без учета GAAP — на 11% до 0,97 долларов.