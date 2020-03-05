05.03.2020

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Dell представляет Aurora Ryzen Edition — игровой компьютер для творческих людей

Aurora Ryzen Edition

Компания Dell Technologies представила Aurora Ryzen Edition — новый игровой настольный компьютер бренда Alienware. Это первый настольный компьютер Alienware и Dell, который поддерживает технологию PCI-Express 4.0. Более того, это первый компьютер Alienware в форм-факторе Mid Tower, который поддерживает 16 ядер.

«Наш новый настольный компьютер Alienware Aurora Ryzen Edition — это первое за 10 лет воссоединение процессоров Aurora и AMD. Новая платформа представляет AMD Ryzen 9 3950X — флагманский процессор AMD Ryzen третьего поколения с 16 ядрами, объемом кэш-памяти 64 Mb и максимальным приростом тактовой частоты 4,7 GHz. Для тех, кто не хочет останавливаться на заводских настройках, AMD представляет утилиту Ryzen Master для увеличения тактовой частоты. С помощью нее можно настроить производительность самых мощных процессоров, а Alienware Command Center поможет разогнать и подстроить графику», — говорит Эдуардо Гойанес, главный стратег по выходу на рынок бренда Alienware.

Геймеры, использующие ресурсоемкие приложения, по достоинству оценят Aurora Ryzen Edition с процессором 3950X. Многоядерные процессоры понравятся и тем, кто работает в видеоредакторах, приложениях для создания контента и передачи трансляций. Они идеально подходят для многозадачных сценариев. AMD заявляет, что процессор Ryzen 9 3950X — лучший инструмент для кодирования видео в программе Handbrake, работы с фильтром Photoshop RBD, монтажа в DaVinci Resolve, тестирования скорости рендеринга, процессора и памяти с помощью Vray benchmark и Corona Render Benchmark, а также для полноценного использования Keyshot FPS.

Комплектация включает процессор AMD Ryzen 5 3500 (6 ядер, кэш L3 объемом 16 Мb), видеокарту AMD Radeon RX 5700 GDDR6 на 8 Gb, твердотельный накопитель HyperX FURY DDR4 на 8 Gb, жесткий диск на 1 Тb и блок питания 850 W.

Цена Aurora Ryzen Edition в Северной Америке составляет 1199 долларов. Минимальная цена инновационной комплектации с 16 ядрами составляет 2349,99 долларов. Сюда также включена система жидкостного охлаждения процессора, процессор AMD Ryzen 9 3950X (16 ядер, кэш L3 объемом 64 Мb), видеокарта AMD Radeon RX 5700 GDDR6 на 8 Gb, твердотельный накопитель HyperX Fury DDR4 на 8 Gb и жесткий диск с интерфейсом SATA на 1 Тb. Поставки настольного компьютера Aurora Ryzen Edition на рынке Европы ожидаются в первой половине 2020 года.

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