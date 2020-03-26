Crytek: CryEngine на Android и демонстрация Neon Noir на Galaxy S20+

Компания Crytek объявила, что разработчики по всему миру смогут испытать возможности движка CryEngine для мобильных устройств, зарегистрировавшись в бета-программе, которая будет запущена в этом году. Компания активно сотрудничает с Google, чтобы полноценно перенести все возможности продвинутого движка на экосистему Android.

Технология, которая лежит в основе CryEngine, не привязана к конкретной платформе. Перенос на Android станет первым шагом на пути к мобильной версии движка, который лежит в основе одних из наиболее амбициозных и красивых игр для консолей и ПК. В качестве примера возможностей Crytek привела свою игру The Climb для шлема виртуальной реальности Oculus Quest.

Компания показала деморолик Neon Noir, работающей в реальном времени на флагманском смартфоне Samsung S20+.