Command & Conquer Remastered Collection выйдет 5 июня в Steam и Origin

Компания Electronic Arts объявила о том, что Command & Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня.

В сборник войдут переиздания Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert, а также трех дополнений — Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath. Разработкой занималась студия Petroglyph, при помощи сотрудников Westwood Studios, создавших оригинальные Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert.

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В ремастере будет саундтрек от композитора Фрэнка Клепаки (Frank Klepacki), который работал над оригинальными стратегиями. Он запишет музыку вместе с группой Tiberian Sons, которая специализируется на ремиксах композиций из видеоигр.

Разработчики среди прочего ввели во все игры поддержку разрешения 4K, полностью переделали многопользовательский режим и обновили интерфейс, а также добавили редактор карты и бонусные материалы.

Игра будет доступна и на физических носителях: Special Edition за 60 долларов и 25th Anniversary Edition за 150 долларов. Предзаказать их можно до 10 апреля.