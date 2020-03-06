Cisco расширяет портфолио решений для малого бизнеса

Cisco представляет портфолио бизнес-предложений Cisco Designed for Business для предприятий малого бизнеса. В него входят технологии, первоначально предназначавшиеся для крупных игроков рейтинга Fortune 100, однако теперь они становятся доступными и для небольших компаний.

Малый бизнес занимает существенный процент мирового рынка ИТ: на его долю приходится 44% всех ИТ-расходов, при этом по темпам роста он превосходит корпоративный сегмент . И сейчас, в процессе цифровой трансформации бизнес-моделей, малому бизнесу как никогда нужна гибкость. Чтобы поддерживать конкурентоспособность, необходимы технологии, которые помогут наращивать выручку, оптимизировать обслуживание заказчиков и выделяться среди конкурентов. Малому бизнесу требуются безопасные подключения и постоянно действующие средства защиты пользователей, данных и устройств.

Помогая бизнесу решать технологические задачи и уделять больше времени основной деятельности, Cisco представила пополнения своего портфолио Cisco Designed for Business, соединив возможности машинного обучения, искусственного интеллекта и облачных решений с простотой приобретения, установки и обслуживания.

Что стало проще

Новое приложение управления сетями для малого бизнеса. Поддерживать ИТ-системы может быть весьма сложно и дорого, особенно с учетом ограниченности ИТ-ресурсов малых предприятий. Новое приложение Cisco Business Wireless Mobile App предлагает простой способ конфигурирования и управления сетями из любой точки с мобильного телефона. Приложение доступно в Apple App Store (iOS) и в Google Play (Android).

Пользователям стало проще покупать. У нас появилась новая кнопка для соединения малых предприятий с партнерами Cisco и совершения покупок непосредственно на сайте Cisco.com. Кроме того, сократилось время доступа к техническим специалистам и менеджерам по продажам. Заказчики со всего мира могут общаться в чате на 24 языках или же заказать обратный звонок, который поступит не позже чем через четверть часа.

Новые пакеты предложений для малого бизнеса. Чтобы поддержать быстрорастущие предприятия, еще больше снизить цену и уменьшить сложность, повышая при этом операционную эффективность, мы подготовили пакетные решения по ключевым технологиям.

Безопасное подключение — точки доступа Meraki (доступны не во всех регионах). Простои сети и проблемы с информационной безопасностью отрицательно сказываются на выручке, лояльности клиентов и конфиденциальности данных. Объединяя высокие скорость и плотность Wi-Fi 6 с портфолио облачно управляемых точек доступа Meraki, новые точки доступа Meraki Wi-Fi 6 отличаются простотой управления и помогают улучшить производительность, надежность и защищенность сети, не требуя при этом увеличения ИТ-штатов. Первая точка доступа Cisco Wi-Fi 6 для малого бизнеса предлагает гибкие инструменты растущим предприятиям, стремящимся ускорить процесс цифровизации. Технология обеспечит масштабирование сетей для эффективного управления растущим количеством устройств и широкополосным контентом, включая видео, а также поддержит высокую производительность при появлении новых приложений.

Интеллектуальные камеры Meraki с облачным управлением (доступны не во всех регионах). Камеры помогают не только бороться с хищениями и уменьшать другие риски. Они способны предоставлять бизнесу ценную аналитическую информацию, начиная от проходимости до оценки привлекательности тех или иных витрин и заполнения парковок. Новые камеры отличаются высоким качеством видео, имеют встроенные возможности беспроводной связи, локального хранения данных и продвинутой аналитики, что сокращает расходы, связанные с пересылкой данных в дата-центр. Объектив типа «рыбий глаз» обеспечивает круговой обзор, одного устройства достаточно для покрытия всего помещения малого предприятия.

Все новые продукты портфолио Small Business Products доступны с марта 2020 года.