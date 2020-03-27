Cisco представила новые решения, которые делают совместную работу на дому и в офисе еще удобнее
Компания Cisco провела в Москве круглый стол, в ходе которого рассказала о новых возможностях своих решений для совместной работы. Так, впервые в России журналистам были представлены новые Webex-устройства на основе искусственного интеллекта, а также Cisco Webex Assistant for Webex Meetings — первый цифровой помощник проведения совещаний для корпоративного рынка, который автоматически распознает речь и по окончании встречи формирует перечень дальнейших необходимых действий («минутки»).
Новый цифровой помощник Webex Assistant for Webex Meetings на основе искусственного интеллекта
Webex Assistant for Meetings — первый цифровой помощник проведения совещаний для корпоративного рынка. Он понимает голосовые команды для выполнения таких рутинных задач, как транскрибирование, составление протоколов и подведение итогов (follow-up), чтобы участники встречи могли сосредоточиться на обсуждаемой теме. Вы сможете не только увидеть титры и мгновенную транскрипцию сказанного, но еще и указать приложению, какие пункты следует выделить. Теперь можно осуществлять поиск по протоколам — и не только текущей встречи, но нескольких встреч. Помощник запишет пункты, которые необходимо выполнить, и теперь никто не забудет, кто что должен сделать. А присваиваемые говорящим «бейджи» точно указывают, кто что говорит во время встречи.
Новые устройства для удаленной работы
- — Desk Pro. Ближайшей аналогией будет «моментальный офис», которым может пользоваться руководитель, рядовой работник или даже целая группа. Все самые продвинутые функции портфолио Cisco реализованы в устройстве, главная часть которого – 27-дюймовый сенсорный экран с разрешением 4K и разъемом USB-C. Имеется встроенное веб-приложение, нет необходимости в дополнительном экране и зарядном устройстве. Desk Pro работает не только с Webex, но и с любой службой телеконференцией. Desk Pro узнает пользователя, когда он приблизится, и поприветствует его. Если домашний офис немного захламлен, а времени на уборку нет, Desk Pro размоет фон или подставит виртуальный. А система шумоподавления позаботится о том, чтобы сторонний шум не мешал встрече.
- — Room Panorama. Основная идея заключается в объединении двух половинок переговорного стола, находящихся друг от друга на расстоянии нескольких тысяч километров. Теперь при взаимодействии удаленных команд будет создаваться впечатление, что они находятся в одном пространстве, а плодотворному проведению встречи помогут комплексные функции ИИ, работа с контентом и интеграция. При этом не просто создается реальный эффект присутствия: в распоряжении участников находятся функционал распознавания лиц, который укажет имена и должности присутствующих, инструментарий составления резюме встречи и возможность подключения дополнительных сенсорных экранов Webex Board.
- — Новая гарнитура Bluetooth. Cisco Headset 700 отфильтрует офисный шум и поможет сосредоточиться на важном. Подключив гарнитуру к собственному устройству или любому устройству Cisco, можно перемещаться по офису и легко переходить от фонового слушания музыки к входящему звонку или очередной конференции. Удобство Headset 700 оценят и работники умственного труда, и сотрудники контакт-центров. Для ее настройки используется мобильное приложение. ИТ-администраторы смогут управлять гарнитурами через Control Hub, будучи уверенными в защите от угроз и заражения вредоносным ПО. Более того, гарнитуры Cisco Headset 700 интегрированы с нашим приложением и устройствами для совместной работы. Они обладают уникальными интеллектуальными возможностями. Сегодня они умеют выявлять и подавлять фоновый шум. Вполне возможно, что завтра они смогут напомнить о начинающейся через несколько минут телеконференции.
- — Cisco Webex Room USB. Новое видеоустройство начального уровня Cisco Webex Room USB позволит малому бизнесу по максимуму использовать возможности совместной работы. Cisco Webex Room USB предлагает высочайшее качество и безопасность в доступном видеоустройстве начального уровня для переговорных комнат и небольших офисных пространств. Комфортное использование, простота установки и управления делают Cisco Webex Room USB привлекательной альтернативой среди аналогичных устройств. Webex Room USB идеально подойдет для небольших организаций, которые только начинают входить в мир видеоконференцсвязи, но при этом хотят получить решение бизнес-класса, не создающее дополнительных проблем и издержек.