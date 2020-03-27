Cisco представила новые решения, которые делают совместную работу на дому и в офисе еще удобнее

Компания Cisco провела в Москве круглый стол, в ходе которого рассказала о новых возможностях своих решений для совместной работы. Так, впервые в России журналистам были представлены новые Webex-устройства на основе искусственного интеллекта, а также Cisco Webex Assistant for Webex Meetings — первый цифровой помощник проведения совещаний для корпоративного рынка, который автоматически распознает речь и по окончании встречи формирует перечень дальнейших необходимых действий («минутки»).

Новый цифровой помощник Webex Assistant for Webex Meetings на основе искусственного интеллекта

Webex Assistant for Meetings — первый цифровой помощник проведения совещаний для корпоративного рынка. Он понимает голосовые команды для выполнения таких рутинных задач, как транскрибирование, составление протоколов и подведение итогов (follow-up), чтобы участники встречи могли сосредоточиться на обсуждаемой теме. Вы сможете не только увидеть титры и мгновенную транскрипцию сказанного, но еще и указать приложению, какие пункты следует выделить. Теперь можно осуществлять поиск по протоколам — и не только текущей встречи, но нескольких встреч. Помощник запишет пункты, которые необходимо выполнить, и теперь никто не забудет, кто что должен сделать. А присваиваемые говорящим «бейджи» точно указывают, кто что говорит во время встречи.

Новые устройства для удаленной работы