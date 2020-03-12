Blue Origin показала ракету New Glenn с многоразовой первой ступенью

В конце 2018 года ВВС США выделили компании Blue Origin 500 млн. долларов на создание ракеты New Glenn с многоразовой первой ступенью и характеристиками, аналогичными Falcon Heavy SpaceX.

Сейчас компания поделилась некоторыми данными о разработке New Glenn. Носовой обтекатель 98-метровой ракеты имеет диаметр 7 метров и способен целиком вместить своего предшественника под названием New Shepard. Грузоподъемность будет достигать 45 тонн. Ожидается, что клиенты Blue Origin смогут одновременно выводить на орбиту сразу несколько крупных спутников за один запуск или доставлять коммерческие грузы на МКС. Разработчики также продемонстрировали работу двигателей верхних ступеней BE-3U.

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Дата первого коммерческого полета New Glenn еще не объявлена. Позднее компания планирует построить ракету еще большего размера под названием New Armstrong, которая послужит альтернативой проектам SpaceX Starship и NASA Space Launch System (SLS), предназначенных для более продолжительных и дальних полетов в космос.