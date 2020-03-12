Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome и Mastercard запустили инициативу ускорения развития и доступа к терапии COVID-19

The Bill & Melinda Gates Foundation, Wellcome и Mastercard выделили почти 125 миллионов долларов на начальное финансирование для реагирования на эпидемию COVID-19 путем выявления, оценки, разработки и расширения масштабов лечения. Партнеры намерены обеспечить равный доступ, в том числе сделать продукты доступными в условиях ограниченных ресурсов. COVID-19 Therapeutics Accelerator сыграет роль катализатора, ускоряя и оценивая новые и повторно используемые лекарства и биопрепараты для быстрого лечения зараженных COVID-19 пациентов, а также других вирусных патогенов в долгосрочной перспективе. В настоящее время, нет доступных противовирусных препаратов или иммунно-терапевтических средств широкого спектра действия для борьбы с появляющимися патогенными микроорганизмами так же, как нет одобренных для использования на COVID-19.

Gates Foundation и Wellcome выделяют до 50 миллионов долларов, каждый, а фонд Impact Mastercard выделяет до 25 миллионов долларов для стимулирования работы акселератора на первичном этапе. Финансирование Gates Foundation является частью его 100-миллионного бюджета для борьбы с COVID-19, о котором сообщалось в прошлом месяце.

«Вирусы, подобные COVID-19, быстро распространяются, но разработка вакцин и методов их лечения занимает долгое время», — сказал Марк Сьюзман, генеральный директор Bill & Melinda Gates Foundation. «Если мы хотим защитить мир от таких вспышек, как COVID-19, особенно тех, кто наиболее уязвим, то нам нужно найти способ ускорить исследования и разработки в этом направлении. Это требует от правительств, частных предприятий и благотворительных организаций быстрых действий для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

COVID-19 Therapeutics Accelerator будет сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения, государственными и частным организациями, а также с международными институтами, устанавливающими глобальные правила. COVID-19 Therapeutics Accelerator будет иметь комплексную направленность, от разработки лекарств до производства и расширения его масштабов. Обмен исследованиями, координация инвестиций и объединение ресурсов могут помочь ускорить исследования. Такого рода сотрудничество стало ключевым уроком от вспышки Эболы в 2014 году. Обеспечивая быстрое и гибкое финансирование на ключевых этапах процесса разработки, COVID-19 Therapeutics Accelerator устранит риски, связанные с новыми лекарственными средствами и биологическими препаратами для COVID-19 и другими эпидемическими угрозами в будущем, обеспечивая доступ к ним в странах с ограниченными ресурсами.

COVID-19 Therapeutics Accelerator будет управляться совместно, как инициатива основных финансирующих сторон, привлекая экспертизу изнутри и извне. Для того, чтобы идентифицировать потенциальных кандидатов, COVID-19 Therapeutics Accelerator будет следовать нескольким аспектам развития цикла, чтобы упростить путь развития от потенциального продукта до медицинской оценки, использования и производства. Чтобы идентифицировать составляющие, COVID-19 Therapeutics Accelerator будет использовать трехмерный подход: тестирование одобренных препаратов на активность против COVID-19, скрининг библиотек с тысячи составляющих и с проверенными данными о безопасности и рассмотрение новых исследуемых составляющих и моноклональных антител. Лекарственные препараты или моноклональные антитела, которые проходят первоначальный скрининг в последствии будут разработаны отраслевым партнером. Биотехнологическая и фармацевтическая отрасли будут критически важны, предоставляя свои базы составляющих веществ и клинические данные для совместной работы, а также обеспечивая доступ к коммерциализации и другим экспертным знаниям, которые потребуются для масштабирования разработки успешных лекарств и моноклональных антител. Параллельно с разработкой лекарственного препарата, COVID-19 Therapeutics Accelerator будет работать с законодательными органами для согласования критериев и разработки производства в промышленных масштабах. Ускоренный путь к эффективному лечению пациентов составляет около одного года для продуктов, имеющих текущее нормативное одобрение, или продуктов с существующими клиническими данными. Для компонентов с ограниченными клиническими данными временные сроки будут более долгими.

Д-р Джереми Фаррар, директор Wellcome, отметил: «Этот вирус является беспрецедентной глобальной угрозой, и для этого мы должны продвигать международное партнерство в разработке методов лечения, быстрой диагностики и вакцин. Наука движется феноменальными темпами против COVID-19, но для того, чтобы опередить эту эпидемию, нам нужно больше инвестиций и координации исследований. COVID-19 Therapeutics Accelerator позволит нам сделать это с опорой на исследования, разработки, оценки и производства. COVID-19 является чрезвычайно сложным вирусом, но мы доказали, что посредством глобального сотрудничества мы сможем бороться с возникающими инфекционными заболеваниями. Мы должны стремиться активизировать усилия в борьбе с COVID-19 и при этом обеспечить доступность для всех. Масштабное инвестирование в условиях риска, в формате глобальных усилий жизненно важно, если мы хотим изменить ход этой эпидемии. Мы приглашаем всех присоединиться к этой инициативе».

Несмотря на то, что противовирусные препараты одобрены для снижения тяжести сезонного гриппа и лечения ВИЧ, среди других вирусных заболеваний ни одно из них не продемонстрировало эффективности против нынешней эпидемии. Одна из причин отсутствия эффективных методов лечения заключается в том, что продукты могут не иметь непосредственного рынка, что может замедлить или помешать их исследованиям и коммерческой разработке. COVID-19 Therapeutics Accelerator предназначен для того, чтобы помочь и объединить ресурсы и опыт для снижения финансовых и технических рисков для научных кругов, биотехнологических и фармацевтических компаний, в то же время обеспечивая при этом доступность этих продуктов для людей в условиях ограниченных ресурсов. Опыт фармацевтических компаний будет иметь решающее значение для выявления, исследования и коммерциализации успешных лекарств.