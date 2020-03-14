Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Билл Гейтс (Bill Gates) оставил пост CEO в Microsoft в 2008 году, но с тех пор оставался в совете директоров компании. Теперь же он объявил о своем полноценном уходе из компании. В своем обращении Гейтс рассказал о причинах решения и планах на будущее.

We don’t yet have all the tools we need to fight COVID-19. This is an important step toward having treatments, while we also explore vaccines and diagnostics. Thanks to @wellcometrust and @mastercard for launching this effort with us. https://t.co/M8AJ3083zK — Bill Gates (@BillGates) March 10, 2020

Билл Гейтс покинул совет директоров не только Microsoft, но и инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Основной причиной такого решения стало желание полностью посвятить себя благотворительности и филантропии, в том числе здравоохранению, образованию и борьбе с изменениями климата.

«Я принял решение уйти в отставку из обоих общественных советов, в которых я работаю, Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы уделять больше времени филантропии, включая глобальное здравоохранение, образование и моему растущему участию в решении проблем изменения климата», — заявил Билл Гейтс.

Гейтс отметил, что Microsoft останется важной частью его жизни. Он по-прежнему будет поддерживать связь с нынешним генеральным директором Сатья Наделла (Satya Nadella) и другими членами руководства в качестве технического консультанта.