14.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомСобытияБилл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft

Microsoft

Билл Гейтс (Bill Gates) оставил пост CEO в Microsoft в 2008 году, но с тех пор оставался в совете директоров компании. Теперь же он объявил о своем полноценном уходе из компании. В своем обращении Гейтс рассказал о причинах решения и планах на будущее.

Билл Гейтс покинул совет директоров не только Microsoft, но и инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Основной причиной такого решения стало желание полностью посвятить себя благотворительности и филантропии, в том числе здравоохранению, образованию и борьбе с изменениями климата.

«Я принял решение уйти в отставку из обоих общественных советов, в которых я работаю, Microsoft и Berkshire Hathaway, чтобы уделять больше времени филантропии, включая глобальное здравоохранение, образование и моему растущему участию в решении проблем изменения климата», — заявил Билл Гейтс.

Гейтс отметил, что Microsoft останется важной частью его жизни. Он по-прежнему будет поддерживать связь с нынешним генеральным директором Сатья Наделла (Satya Nadella) и другими членами руководства в качестве технического консультанта.

ТЕГИ:
Все магазины Apple за пределами Китая закрываются до 27 марта
EA отложила все киберспортивные мероприятия из-за коронавируса
Новости по теме
Игры События
EA отложила все киберспортивные
События
Все магазины Apple за пределами
Blockchain
Курс биткоина обрушился более че
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!