Bestcomp Group поддержал борьбу с коронавирусом

Ведущая IТ-компания Азербайджана Bestcomp Group, полностью поддерживая инициативу главы государства, присоединилась к превентивным мероприятиям, проводимым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Наблюдательный Совет компании, согласно стратегии корпоративной и социальной ответственности, принял решение перечислить 300000 манат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный в соответствии с указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года.

Bestcomp Group, учитывая социальную ответственность перед обществом и трудности, с которыми столкнулось Министерство образования в период борьбы с пандемией, принял активное безвозмездное участие во внедрении дистанционных образовательных технологий на базе платформы Microsoft Teams, которая позволяет организовать учебно-образовательный процесс на расстоянии, используя интерактивное общение обучаемых и преподавателей.