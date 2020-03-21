21.03.2020

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Azercell выделяет 2 млн. манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Azercell

Географический охват коронавирусной инфекции (COVID-19), объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения глобальной пандемией, в настоящее время быстро расширяется. С целью поддержки экономики страны и благосостояния населения в нынешней напряженной глобальной ситуации компания Azercell Telekom продолжает свои инициативы в области корпоративной социальной ответственности. Так, мобильный оператор в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года, выделил 2 миллиона манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный для предотвращения распространения этого заболевания в нашей стране и обеспечения финансовой поддержки мерам направленным на борьбу с ним.

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