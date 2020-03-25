25.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомНовости операторовAzercell предлагает абонентам в возрасте выше 65 лет бесплатные услуги Мобильной абонентской службы

Azercell предлагает абонентам в возрасте выше 65 лет бесплатные услуги Мобильной абонентской службы

Azercell

В условиях особого карантинного режима, установленного Оперативным Штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в связи с пандемией коронавирусной инфекции «COVID-19», Azercell призывает пользователей старше 65 лет не покидать свои дома и начиная с 25 марта 2020 года предоставляет им услуги Мобильной абонентской службы на безвозмездной основе. Абоненты Azercell данной категории населения смогут воспользоваться предложением обратившись в Телефонный центр или Онлайн абонентcкую Службу Azercell.

На первоначальном этапе, бесплатная услуга Мобильной Абонентской Службы Azercell будет предоставлена абонентам старше 65 лет, проживающим в Баку и на Абшеронском полуострове, а в ближайшие дни, данная услуга будет доступна и для региональных абонентов компании. Руководствуясь установленными мерами социальной изоляции, сотрудники Телефонного Центра и Онлайн Абонентcкой Службы оператора будут стараться оказать поддержку клиентам дистанционно, и направят обращение представителям Мобильной абонентской службы только в случае особой необходимости, как например, для смены сим-карты.

Следует отметить, что компания предприняла ряд превентивных мер с целью защиты здоровья населения и своих работников, а также для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Так, мобильный оператор проинструктировал своих сотрудников, непосредственно контактирующих с абонентами, о необходимости соблюдения всех мер особого режима; сотрудники компании снабжены масками, перчатками, антисептическими средствами и изоляционной одеждой; в центрах обслуживания клиентов Azercell были установлены стеклянные настольные перегородки.

Наряду с этим, во всех Бакинских и региональных центрах обслуживания клиентов Azercell, в офисах «Azercell Exclusive» и официальных дилерских центрах Azercell регулярно проводятся дезинфекционные работы. На данный момент центры обслуживания клиентов работают в специальном режиме каждый день с 09:00 до 18:00.

Azercell не рекомендует своим абонентам покидать свои дома и посещать места массового скопления людей и предлагает им воспользоваться следующими альтернативными каналами обслуживания компании:

  • Онлайн Абонентская Служба https://www.azercell.com/az/;
  • Мобильное приложение “Kabinetim” и являющиеся его составной частью услуги чата https://www.azercell.com/my/login;
  • Официальные страницы Azercell на Facebook, Twitter и Instagram;
  • Телефонный Центр Azercell:
    — Абоненты Фактурной линии: городской номер +994(012) 4905252 или короткий номер 6565/*1111
    — Абоненты Нефактурной линии (SimSim) : городской номер +994(012) 4904949 или короткий номер 2002/*1111
ТЕГИ:
Computex sərgisi 40 ildə ikinci dəfə təxirə salındı və yenə də koronavirus səbəbiylə
Криптография и основные способы шифрования информации
Новости по теме
Новости операторов
Azercell пополнил баланс врачей
События
Суперкомпьютерный консорциум зай
Операционные системы
Microsoft временно прекратит вып
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!