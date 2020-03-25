Azercell предлагает абонентам в возрасте выше 65 лет бесплатные услуги Мобильной абонентской службы

В условиях особого карантинного режима, установленного Оперативным Штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в связи с пандемией коронавирусной инфекции «COVID-19», Azercell призывает пользователей старше 65 лет не покидать свои дома и начиная с 25 марта 2020 года предоставляет им услуги Мобильной абонентской службы на безвозмездной основе. Абоненты Azercell данной категории населения смогут воспользоваться предложением обратившись в Телефонный центр или Онлайн абонентcкую Службу Azercell.

На первоначальном этапе, бесплатная услуга Мобильной Абонентской Службы Azercell будет предоставлена абонентам старше 65 лет, проживающим в Баку и на Абшеронском полуострове, а в ближайшие дни, данная услуга будет доступна и для региональных абонентов компании. Руководствуясь установленными мерами социальной изоляции, сотрудники Телефонного Центра и Онлайн Абонентcкой Службы оператора будут стараться оказать поддержку клиентам дистанционно, и направят обращение представителям Мобильной абонентской службы только в случае особой необходимости, как например, для смены сим-карты.

Следует отметить, что компания предприняла ряд превентивных мер с целью защиты здоровья населения и своих работников, а также для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Так, мобильный оператор проинструктировал своих сотрудников, непосредственно контактирующих с абонентами, о необходимости соблюдения всех мер особого режима; сотрудники компании снабжены масками, перчатками, антисептическими средствами и изоляционной одеждой; в центрах обслуживания клиентов Azercell были установлены стеклянные настольные перегородки.

Наряду с этим, во всех Бакинских и региональных центрах обслуживания клиентов Azercell, в офисах «Azercell Exclusive» и официальных дилерских центрах Azercell регулярно проводятся дезинфекционные работы. На данный момент центры обслуживания клиентов работают в специальном режиме каждый день с 09:00 до 18:00.

Azercell не рекомендует своим абонентам покидать свои дома и посещать места массового скопления людей и предлагает им воспользоваться следующими альтернативными каналами обслуживания компании: