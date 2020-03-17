17.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТелекомАкции и кампанииAzercell поздравляет с последним предпраздничным вторником!

Azercell поздравляет с последним предпраздничным вторником!

Azercell

По традиции праздника Новруз, каждый вторник олицетворяет пробуждение одного из четырех элементов природы: Воды, Огня, Ветра и Земли. В последний вторник на кануне праздника Новруз, Azercell порадует своих абонентов новым предложением. 17 марта абоненты тарифа “GəncOl 9” получат 33% скидку на мобильный интернет с возможностью приобрести интернет-пакет объемом в 6 GB всего за 6 манатов. Для того чтобы подключиться, абонентам достаточно послать “G9” на короткий номер 7575 или активировать скидку в мобильном приложении “Мой кабинет”.

Напомним, что начиная с 25 февраля Azercell проводит специальные скидочные кампании каждый вторник и предоставляет возможность воспользоваться скидкой при подключении к различным тарифам и интернет-пакетам. На предыдущих неделях, мобильный оператор уже предлагал 20% скидку на пакет “Sərbəst 15”, 50% на пакет “Limitsiz Gecə” и 20% скидку при подключении к интернет-пакету “Aylıq 30 GB”.

Azercell желает радости и достатка вашему дому не только в праздничные дни, но и круглый год!

ТЕГИ:
Microsoft закрывает свои магазины по всему миру из-за коронавируса
Realme 6i: Helio G80 и аккумулятор 5000 мА·ч за 175 долларов
Новости по теме
Акции и кампании
Лотерея Ailə Sevinci от Ailə TV
Новости операторов
Поддержка абонентов в роуминге и
События
Подписан Меморандум о взаимопони
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!