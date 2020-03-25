Azercell пополнил баланс врачей и медицинского персонала, сражающихся с коронавирусом

Компания Azercell оказала поддержку в предоставлении услуг мобильной связи медицинским работникам, рискующим своей жизнью и самоотверженно выполняющим свой долг в борьбе с коронавирусом в различных медицинских учреждениях и карантинных центрах страны. Azercell не ставя различий между своими абонентами и пользователями двух других операторов, пополнил балансы более 600 ответственных медицинских работников на сумму 50 манатов. Загруженная подарочная сумма может быть использована для приобретения любых видов услуг современной мобильной связи (звонки внутри сети/вне сети/зарубежные звонки, SMS, мобильный интернет). Отметим, что список медицинских работников был представлен Ассоциацией Управления Медицинскими Территориальными Зонами при Государственном Агентстве Обязательного Медицинского Страхования.