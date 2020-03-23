Azercell оказал поддержку 5728 малоимущим семьям

По случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с инфекцией коронавируса (COVİD-19), компания Azercell Telekom, оказала поддержку группе людей, нуждающихся в особом внимании и заботе общества. Исходя из своей стратегии по корпоративной социальной ответственности компания Azercell в сотрудничестве с Общественным Объединением «Региональное Развитие» («Regional İnkişaf» İctimai Birliyi) организовала раздачу наборов продовольственных товаров для 5728 малоимущих семей города Баку, где член семьи является инвалидом первой группы и получает социальное пособие согласно списку Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Посылки были доставлены адресатам со стороны ООО «Азерпочт» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Эта инициатива, осуществляемая Azercell и Общественным Объединением «Региональное Развитие», направлена на улучшение социального благосостояния уязвимых слоев населения, а также на поддержку мер социальной изоляции государства в области профилактики распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.