24.03.2020

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Azercell оказал поддержку 5728 малоимущим семьям

Azercell

По случаю праздника Новруз, а также в рамках борьбы с инфекцией коронавируса (COVİD-19), компания Azercell Telekom, оказала поддержку группе людей, нуждающихся в особом внимании и заботе общества. Исходя из своей стратегии по корпоративной социальной ответственности компания Azercell в сотрудничестве с Общественным Объединением «Региональное Развитие» («Regional İnkişaf» İctimai Birliyi) организовала раздачу наборов продовольственных товаров для 5728 малоимущих семей города Баку, где член семьи является инвалидом первой группы и получает социальное пособие согласно списку Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Посылки были доставлены адресатам со стороны ООО «Азерпочт» Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Эта инициатива, осуществляемая Azercell и Общественным Объединением «Региональное Развитие», направлена на улучшение социального благосостояния уязвимых слоев населения, а также на поддержку мер социальной изоляции государства в области профилактики распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.

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