Azercell готов покрыть потребность абонентов в высокоскоростном мобильном интернете на территории всей страны

Azercell готов покрыть потребности абонентов в высокоскоростном мобильном Интернете, которая значительно возросла в связи с текущей глобальной ситуацией. Наряду с внедрением передовых технологических инноваций, таких как 5G, Azercell продолжает развивать сеть 4G во всех регионах страны. В период с декабря 2018 года до конца 2019 года Azercell удалось увеличить географический охват 4G на 366%, а охват населения — на 120%. В целом, компанией было установлено 1617 новых базовых станций, 1217 из которых работают в сети 4G. Объем интернет-трафика, передаваемого через сеть Azercell, увеличился на 304%, что свидетельствует о росте потребления интернета за счет расширения сети и повышения качества связи.

Предлагая масштабную пропускную способность, минимальную задержку сигнала и лучшее подключение на мировом рынке, Nokia Air Scale Radio Access успешно достигает высоких показателей за счет использования всех технологий в одном радиодоступе. Air Scale Radio Access — это первое в отрасли коммерческое комплексное решение, которое позволит Azercell в ближайшем будущем плавно и легко перейти на 5G.