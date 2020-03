Автопилот Tesla научили распознавать сигналы светофора

Компания Tesla выпустит обновление для системы автопилота, которое приносит новые возможности.

Система автоматического управления в электрокарах Tesla еще не может полностью заменить водителя, но инженеры компании ее постоянно совершенствуют. Автопилот Tesla способен самостоятельно управлять автомобилем на шоссе, следовать по указанному маршруту, реагировать на маневры других машин и распознавать препятствия на дороге. Теперь же систему научили реагировать на знаки стоп и сигналы светофора.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl

— Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020