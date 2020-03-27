28.03.2020

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Автопилот Tesla научили распознавать сигналы светофора

Tesla

Компания Tesla выпустит обновление для системы автопилота, которое приносит новые возможности.

Система автоматического управления в электрокарах Tesla еще не может полностью заменить водителя, но инженеры компании ее постоянно совершенствуют. Автопилот Tesla способен самостоятельно управлять автомобилем на шоссе, следовать по указанному маршруту, реагировать на маневры других машин и распознавать препятствия на дороге. Теперь же систему научили реагировать на знаки стоп и сигналы светофора.

В представленном видео показано, как автопилот электрокара Tesla Model 3 определяет сигналы светофора и останавливает его на запрещающий свет. Уведомление об этом также высвечивается на дисплее мультимедийной системы.

Распознавание знаков стоп и сигналов светофора является частью опции «Full Self-Driving», которая предлагается клиентам Tesla за 7000 долларов. Она также будет включать возможность полностью автоматического вождения на городских улицах. Пока что новые функции находятся на стадии тестирования и нет информации, когда они станут общедоступными.

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