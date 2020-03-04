04.03.2020

МЕНЮ
mobile-logo
ГлавнаяТехнологииАвтомобилиAudi анонсировала трехмоторные версии e-tron и e-tron Sportback

Audi анонсировала трехмоторные версии e-tron и e-tron Sportback

Audi

Компания Audi AG рассказала о двух новых моделях e-tron, отметив, что это будут первые электромобили в серийном производстве, оснащенные тремя моторами. Новые модели получили названия e-tron S и e-tron Sportback S.

Audi

По заверению Audi, эти модели станут «более проворными, резкими и динамичными», чем обычные версии. Два электромотора будут установлены на заднюю ось, один — на переднюю. Суммарно силовые установки смогут выдать от 265 кВт до 320 кВт или 370 кВт в режиме boost (это примерно 350 л.с., 429 л.с. и 496 л.с.). Разгон от 0 до 100 км/час займет 4,5 сек, что примерно на секунду быстрее, чем стандартные модели. Максимальная скорость — 210 км/час.

Компания сообщает, что S-версии получат батареи емкостью 95 кВт⋅ч, как и стандартные варианты. Точные цифры пока не называются, но очевидно, что увеличенная масса автомобилей и дополнительный электродвигатель будут быстрее расходовать аккумуляторы. Стандартная версия e-Tron имеет запас хода порядка 320 км. Audi также отметила, что три мотора не будут задействованы постоянно. При «обычном вождении» будет работать только один из задних двигателей.

Audi пока не сообщает, когда именно модели e-tron S и e-tron Sportback S поступят в продажу и по какой цене, но известно, что они должны стать частью модельного ряда 2021 года.

ТЕГИ:
Walmart вступил в блокчейн-консорциум Hyperledger
AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных смартфонов февраля
Новости по теме
Автомобили
Audi представила электрический с
Автомобили
Новый купеобразный кроссовер Aud
Автомобили
Электрокроссовер Audi Q4 e-tron
Оформление подписки
Оформить подписку на журнал InfoCity вы можете заполнив приведенную
ниже форму. Стоимость одного выпуска — 2 маната.
Ваше имя
Адрес доставки журнала и номер телефона для контактов
Число месяцев подписки
Благодарим вас за подписку!