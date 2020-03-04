Audi анонсировала трехмоторные версии e-tron и e-tron Sportback

Компания Audi AG рассказала о двух новых моделях e-tron, отметив, что это будут первые электромобили в серийном производстве, оснащенные тремя моторами. Новые модели получили названия e-tron S и e-tron Sportback S.

По заверению Audi, эти модели станут «более проворными, резкими и динамичными», чем обычные версии. Два электромотора будут установлены на заднюю ось, один — на переднюю. Суммарно силовые установки смогут выдать от 265 кВт до 320 кВт или 370 кВт в режиме boost (это примерно 350 л.с., 429 л.с. и 496 л.с.). Разгон от 0 до 100 км/час займет 4,5 сек, что примерно на секунду быстрее, чем стандартные модели. Максимальная скорость — 210 км/час.

Компания сообщает, что S-версии получат батареи емкостью 95 кВт⋅ч, как и стандартные варианты. Точные цифры пока не называются, но очевидно, что увеличенная масса автомобилей и дополнительный электродвигатель будут быстрее расходовать аккумуляторы. Стандартная версия e-Tron имеет запас хода порядка 320 км. Audi также отметила, что три мотора не будут задействованы постоянно. При «обычном вождении» будет работать только один из задних двигателей.

Audi пока не сообщает, когда именно модели e-tron S и e-tron Sportback S поступят в продажу и по какой цене, но известно, что они должны стать частью модельного ряда 2021 года.