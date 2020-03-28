Apple запустила сайт о COVID-19 для MacBook и приложение для iPhone

Компания Apple запустила сайт для MacBook и новое приложение для iPhone, которые предоставляют самую свежую информацию и рекомендации от Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Данные ресурсы позволят владельцам устройств Apple оставаться в курсе событий и принимать надлежащие меры для защиты своего здоровья во время распространения коронавируса. Приложение и сайт COVID-19 позволяют пользователям ответить на ряд вопросов о факторах риска, недавнем воздействии и симптомах. Они получат рекомендации CDC о следующих шагах, включая руководство по социальному дистанцированию и самоизоляции, как следить за симптомами, рекомендуется ли провести тест и стоит ли обратиться в больницу.

Приложение и сайт также предоставляют доступ к официальным ресурсам, чтобы помочь людям оставаться в курсе событий и получать достоверную информацию. Пользователи получат ответы на часто задаваемые вопросы о COVID-19, в том числе о том, кто подвергается наибольшему риску и как распознать симптомы. Кроме того, они узнают самую свежую информацию из Центра контроля заболеваний.