Apple запатентовала альтернативу складным устройствам

Компания Apple, в отличие от ряда других производителей, еще не анонсировала собственных устройств с гибким дисплеем. Возможно, компания представит альтернативное решение — вместо одного дисплея, iPhone будет иметь два, которые при открытии смартфона будут создавать «иллюзию» одного рабочего пространства. Об этом свидетельствует патент, опубликованный в сети.

Чтобы достичь этого, Apple намерена создать смартфон, рамки у которого будут очень тонкими. Поэтому, когда дисплеи в развороте окажутся на одной линии, пользователю будет казаться, что он наблюдает один экран. Предусмотрен и вариант с разделением функций аппарата для работы в режиме ноутбука.

В патенте также описана система датчиков, которые смогут фиксировать, когда устройство находится в раскрытом состоянии, чтобы операционная система могла «подстроиться» и отображать информацию корректно.