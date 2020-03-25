Apple выпустила обновления iOS 13.4 и iPadOS 13.4

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для мобильных устройств — iPhone и iPad. В операционные системы iOS и iPadOS версии 13.4 добавлены новые функции и возможности, а также исправлены некоторые недоработки.

Одним из основных нововведений стала возможность поддержки единоразовой покупки приложений для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

Для планшетов добавлена поддержка подключения мыши и трекпада, которая дает пользователям совершенно новый способ взаимодействия с iPad. Поддерживаются Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2, а также мыши сторонних производителей с подключением по Bluetooth и через USB. Кроме того, предусмотрена поддержка multi-touch жестов для навигации в стиле Mac при использовании трекпада.

В облачное хранилище iCloud Drive добавлен общий доступ к папкам. Это позволяет отслеживать изменения в файлах в реальном времени.

Добавлена поддержка CarKey, благодаря которой можно с помощью iPhone или Apple Watch дистанционно разблокировать двери и запускать мотор в некоторых моделях автомобилей.

В приложении «Почта» был перемещен значок ответа от значка удаления.

Также имеются небольшие изменения в том, как работает URL-панель в Safari. В iOS 13.4 и iPadOS 13.4 можно сразу нажать на строку URL, даже если адрес выделен (в предыдущих версиях приходилось дополнительное нажатие за пределами URL-адреса, чтобы отменить выбор, прежде чем его можно было отредактировать).

Siri работает даже в том случае, если смартфон лежит экраном вниз.

Восстановление ОС и данных через Wi-Fi. Выгрузка и скачивание бэкапа больше не требуют проводного подключения к компьютеру, теперь это производится через облако, при беспроводном подключении к интернету.

В обновление включено девять новых стикеров Memoji, которые изображают такие эмоции как потрясение, лицо с сердечками, закатывание глаз и другие.

Кроме того, появился новый виджет календаря, в панели CarPlay — поддержка сторонних приложений для навигации, и многое другое.