25.03.2020

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Apple обновила шестилетние iPhone и iPad

Apple

Компания Apple, одновременно с iOS и iPadOS версии 13.4, выпустила обновление своей платформы для старых моделей устройств.

Новых функций апдейт не приносит, но Apple настойчиво рекомендует его для установки всем пользователям, поскольку там содержатся важные обновления системы безопасности.

Обновление iOS 12.4.6 доступно для iPhone 5s, iPhone 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и iPad mini 3, а также iPod touch шестого поколения.

Данные устройства уже не поддерживаются iOS 13.

ТЕГИ:
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