26.03.2020

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Apple может отложить запуск iPhone с 5G из-за коронавируса

Apple

Компания Apple может отложить запуск новых моделей iPhone, которые, как ожидается, получат поддержку 5G. Об этом сообщает ресурс Nikkei со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами компании.

По данным издания, Apple ведет внутренние обсуждения о возможности отсрочки запуска новых iPhone «на месяцы». Даже если компания успеет анонсировать обновленную линейку в сентябре (как было запланировано ранее), на рынок аппараты поступят небольшим тиражом, а стабилизировать массовый выпуск, по мнению ресурса, корпорации удастся не ранее 2021 года.

Помимо ограничений в цепочке поставок Apple беспокоится о том, что текущая глобальная ситуация, вызванная пандемией коронавируса, приведет к низкой покупательской способности. Потребители откажутся от приобретения нового смартфона, что, в свою очередь, повлияет на темпы продаж первого iPhone с поддержкой 5G, отмечает Nikkei.

Ожидается, что окончательное решение о сроках проведения презентации Apple примет в мае. При самом неблагоприятном сценарии компания перенесет анонс новых моделей iPhone на 2021 год.

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